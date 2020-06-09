Завод Коломойского отсудил у "Приватбанка" добровольно выплаченные НБУ 22 миллиона

Верховный Суд 2 июня по ходатайству АО "Никопольский завод ферросплавов" закрыл производство по делу на основании кассационной жалобы "Приватбанка" на решения судов низших инстанций, которыми с государственного банка было взыскано 22 млн грн.

Речь идет о средствах, которые "Никопольский завод ферросплавов" как поручитель, выполнив мировое соглашение, выплатил Нацбанку в рамках частичного погашения задолженности "Приватбанка" по кредитам рефинансирования, полученными до национализации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Верховный Суд констатировал, что уже выносил решение о подобных правоотношениях в рамках другого дела с участием НБУ и "Приватбанка".

В частности, в октябре 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу "Приватбанка" на решения судов низших инстанций, которыми был удовлетворен иск ЧАО "Толкачевский горно-обогатительный комбинат" (как и "Никопольский завод ферросплавов", его связывают с группой "Приват") о взыскании с "Приватбанка" 8,15 млн грн, которые компания-истец как имущественный поручитель выплатила Нацбанку в счет погашения части задолженности "Приватбанка" по рефинансированию.

Согласно судебным материалам, "Никопольский завод ферросплавов" передавал в залог для НБУ движимое имущество (тепловозы, полувагоны) стоимостью 40 млн грн. Соответствующее обременения были сняты после выплаты поручителем для кредитора 21,85 млн грн, как это было предусмотрено мировым соглашением (утвержденной постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 28 августа 2019 года).

Как сообщалось, НБУ ранее заявлял, что инициатором мирового соглашения был "Никопольский завод ферросплавов", и оно предусматривало возможность погашения суммы обязательств в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. Однако завод досрочно погасил всю эту задолженность 6 сентября 2019 года.

Уже 20 сентября прошлого года работники "Никопольского завода ферросплавов" пикетировали главный офис "Приватбанка", заявляя об отсутствии у предприятия средств для выплаты зарплат из-за выполнения мирового соглашения. В ноябре-декабре работники завода также участвовали в митингах под Нацбанком в Киеве.

Напомним, 22 января Верховный Суд отклонил кассацию НБУ на решение судов низших инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки компании Коломойского ООО "Гаджибей".

В частности, Верховный Суд решил, что в рамках взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Национальный банк должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.

Как поясняли источники в НБУ, это решение лишило смысла даже воздерживаться от погашения кредитов рефинансирования, которые банк обслуживал по повышенным ставкам в надежде на взыскание долга Нацбанком непосредственно с экс-владельца.

В итоге в апреле 2020 года государственный "Приватбанк" полностью погасил кредиты рефинансирования Национального банка, которые были получены еще до национализации под личные гарантии бывшего владельца банка Игоря Коломойского.

По данным НБУ, в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования "Приватбанка", полученных за период 2008-2014 годов на сумму 9,2 млрд грн.

Для погашения задолженности банка в 2018 году НБУ подал 148 исков против его бывшего владельца Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей.

По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн.