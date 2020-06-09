Киев и 7 областей не выполняют требования для смягчения карантина, – Минздрав (обновлено)

Город Киев и 7 областей не соответствуют установленным условиям смягчения карантинных ограничений.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.

В частности, Киев, где уже начали смягчать ограничения в рамках перехода ко второму этапу карантина, по-прежнему не выполняет требование к количеству новых случаев болезни. Этот показатель не должен превышать 12 на 100 тыс. населения за последнюю неделю, тогда как сейчас в столице он вырос до 15,23.

Требования по количеству заболевших также не выполняют Волынская, Житомирская, Тернопольская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

В Минздраве напомнили, что переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемиологической ситуации в области определенным критериям.

В частности, количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней не должно превышать 12 на 100 тыс. населения, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, не должна превышать 50%, а среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней должно быть больше 12 на 100 тыс. населения.

Как сообщалось, Кабинет министр 20 мая продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

В то же время постановлением №435 от 3 июня Кабмин установил, что в случае несоответствия эпидемиологической ситуации в регионе требованиям к ослаблению противоэпидемиологических мер на протяжении трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и НС обязана принять решение об отмене смягчения карантинных ограничений.

По данным Минздрава, исходя из установленных критериев, к ослаблению карантина не были готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области. Однако 23 мая Минздрав пересчитал данные и на основании последних показателей разрешил властям Киева и Днепра ослабить каратинные ограничения, возобновив работу транспорта и ряда заведений.