Fitch присвоило Николаеву и Кривому Рогу рейтинг "В"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Николаеву и Кривому Рогу долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "В" со стабильным прогнозом.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчетам агентства, рейтинги отражают кредитоспособность городов на самостоятельной основе "b", которая обусловлена сочетанием оценки риск-профиля как "уязвимого" и оценки устойчивости к долговой нагрузке "a".

Как сообщалось, Fitch Ratings в конце апреля подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне "B" и ухудшило прогноз по нему с "позитивного" до "стабильного".

Вслед за суверенным, Fitch в мае пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Киева, Харькова, Львова, Одессы в иностранной и национальной валюте с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило РДЭ на уровне "В", а также присвоило Запорожью РДЭ на уровне "В" со стабильным прогнозом.

Кроме того, Fitch отозвал рейтинги Днепра, поскольку последний отказался от участия в рейтинговом процессе. На момент отзыва долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Днепра были на уровне суверенных.