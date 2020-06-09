Абромавичус уволил главу госпредприятия "Антонов"
Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца.
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.
Временным исполняющим обязанности главы "Антонова" назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов.
Накануне комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов" и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая по поручению премьер-министра по данным Службы безопасности Украины о "нанесении вреда национальным интересам Украины, связанного с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства государственного предприятия "Антонов".
"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", - говорится в сообщении.
Результаты проверки вместе с материалами о действиях руководства предприятия, содержащих признаки уголовных преступлений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.
ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в государственный концерн "Укроборонпром".
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Источник: https://biz.censor.net/n3200788
То же самое можно вменять Зе-команде по управлению страной.
И как дела в самом Оборонпроме?
так привели к убыткам или только предположение
Что они максимум могут, так это сравнять территорию с землей и застроить высотками, которые развалятся через 15 лет, взять кредит на поддержание курса гривны, что бы народ купил квартиры с 100%, рентабельностью для застройщика и не уплаты налогов, как при строительстве дорог они однаглели тырят бюджет, через фирмы "бабочки" на завышении стоимости материалов , а затем настанет долговой,кредитный кризис неплатежей и обрушат, курс грн, недвижимость, сбережения и население останется без квартир, без сбережений, потому, что долговая политика и кризис в экономике продолжается из за наживе власти и олигархов в том числе международных на высоких % ставках.
Или методичку распространяем по команде хозяина?