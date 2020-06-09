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звільнення (983) Укроборонпром (748) Донець (6) ДП "Антонов" (114) Абромавичус (85)

Абромавичус уволил главу госпредприятия "Антонов"

Абромавичус уволил главу госпредприятия

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

Временным исполняющим обязанности главы "Антонова" назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов.

Накануне комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов" и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая по поручению премьер-министра по данным Службы безопасности Украины о "нанесении вреда национальным интересам Украины, связанного с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства государственного предприятия "Антонов".

"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", - говорится в сообщении.

Результаты проверки вместе с материалами о действиях руководства предприятия, содержащих признаки уголовных преступлений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в государственный концерн "Укроборонпром".
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Топ коментарі
+7
"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net/n3200788

То же самое можно вменять Зе-команде по управлению страной.

И как дела в самом Оборонпроме?
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09.06.2020 11:40
+4
"злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству"Источник: https://biz.censor.net/n3200788
так привели к убыткам или только предположение
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09.06.2020 11:51
+4
Могли, могли... Надо же мокшанский летающий гроб продвигать.
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09.06.2020 13:42
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"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net/n3200788

То же самое можно вменять Зе-команде по управлению страной.

И как дела в самом Оборонпроме?
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09.06.2020 11:40 Відповісти
От дочекаємось відповіді від Петра Олексійовича!
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09.06.2020 12:20 Відповісти
"злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству"Источник: https://biz.censor.net/n3200788
так привели к убыткам или только предположение
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09.06.2020 11:51 Відповісти
Могли, могли... Надо же мокшанский летающий гроб продвигать.
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09.06.2020 13:42 Відповісти
Понты для телевизора. Новых бортов, поднимающихся в воздух, как не было так и нет.
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09.06.2020 13:48 Відповісти
А то что перевели государственное комерческое предприятие, которое находилось на самоокупаемоести в Укроборонпром есть эфективным управлением? Когда предпите могло выпускать как и гражданскую продукцию-основа экономики, налогов, так и ваенную, ко орую можнобыло продавать.Так нет типа под патриотическими лозунгами угробили предприятие, ни продукции, низарплаты, ни налогов, ни вооружений. Давали ли вообще им финансирование на производство изделий, их эфективность, конкурентноспособность, скорее всего, что нет.
Что они максимум могут, так это сравнять территорию с землей и застроить высотками, которые развалятся через 15 лет, взять кредит на поддержание курса гривны, что бы народ купил квартиры с 100%, рентабельностью для застройщика и не уплаты налогов, как при строительстве дорог они однаглели тырят бюджет, через фирмы "бабочки" на завышении стоимости материалов , а затем настанет долговой,кредитный кризис неплатежей и обрушат, курс грн, недвижимость, сбережения и население останется без квартир, без сбережений, потому, что долговая политика и кризис в экономике продолжается из за наживе власти и олигархов в том числе международных на высоких % ставках.
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09.06.2020 13:51 Відповісти
Вот интересно-опять будут менять часы на трусы и доводить гордость авиастроения до банкротства.. Надо сразу рядом с увольняемым ставить кандидата,чтобы все видели,что эта смена оправдана.А так вместо руководителя,знающего и изо всех сил старающегося держать на плаву флагмана авиастроения-гордости Украины обычно ставят биоробота- симпатичную куклу,"полезного идиота" или "говорящую голову" ,цель которого окончательно добить предприятие. В условиях нашего законодательства( до 90% законов противоречат Конституции) это сделать не сложно.Конечно хочется ошибиться в прогнозах,но вся история Украины насыщена подобными примерами.А "наглядовые рады" ставятся для ускорения этого процесса,как глисты высасывающие все соки от некогда пышущих здоровьем гос.организмов,которые от внедрения паразитических прокладок АО,ООО "Рогов и копыт" превратились в нежизнеспособных доходяг.. Вот так и уничтожается реальная экономика в угоду ее цифрового фейка. Надо как то Конституционному суду заняться тем что понапринимали "обранцы",потому что на гнилой правовой базе построить что-либо жизнеспособное будет проблематично,как по мне. Всем добра.
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09.06.2020 16:36 Відповісти
И не лень было бред набирать?
Или методичку распространяем по команде хозяина?
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10.06.2020 07:16 Відповісти
А Абромявичус за год уже все наладил..))осталось только в "Антонове" подправить и все..
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09.06.2020 17:46 Відповісти
Анчоус опять у руля?Ах как он хотел продать адмирала Кузнецова ,готового на 95% И хотел чтобы вместо него моряки ходили биться с врагом не на боевом крейсере -а на надувных шариках.Вот за всё время ,что это для Украины сделало?
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10.06.2020 00:33 Відповісти
Ты ничего не напутал?
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10.06.2020 03:36 Відповісти
Кузя вроде украден расеянами ещё при Кравчуке.
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10.06.2020 03:37 Відповісти

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