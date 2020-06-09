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Агентство Fitch отозвало рейтинги Днепра

Агентство Fitch отозвало рейтинги Днепра

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Днепра, поскольку город отказаться от участия в рейтинговом процессе.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Fitch больше не будет иметь достаточной информации для поддержания рейтингов. Соответственно, Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ, включая соответствующие скоринговые баллы оценки релевантности экологических, социальных и управленческих факторов (ESG)", – говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что на время отзыва долгосрочные рейтинги дефолта эмитента города Днепра в иностранной и национальной валюте находились на уровне "B" со "стабильным" прогнозом.
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