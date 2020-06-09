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Кипр возобновляет международное пассажирское авиасообщение

Кипр возобновляет международное пассажирское авиасообщение

Кипр во вторник возобновляет международное пассажирские авиасообщение, открываются международные пассажирские аэропорты Ларнаки и Пафоса, пишет газета "Катимерини".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Во вторник аэропорт Ларнаки выполнит по пять ввозимых и вывозимых рейсов. Самый первый самолет после перерыва прилетит из Тель-Авива, второй - отправится в Афины.

Министр транспорта Кипра Янним Карусос в интервью с изданием заявил, что Кипр полностью готов к возобновлению авиасообщения. В Ларнаке во вторник он поприветствует первых туристов, которые прибудут на остров после длительного перерыва.

До 19 июня прибывающие на Кипр должны будут показать после прибытия так называемый сертификат о здоровье, либо сделать тест на коронавирус по прибытию на остров.

Также со вторника начнут работать магазины, театры, порты, внутренние зоны ресторанов и отелей.

Ранее сообщалось, что с 13 июня на Кипре откроются парки развлечений, аквапарки, спортзалы. Кинотеатры возобновят работу в начале августа, а с 1 сентября будут вновь разрешены массовые собрания.
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