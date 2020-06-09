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В работе Google и YouTube произошел сбой

В работе Google и YouTube произошел сбой

Пользователи поисковика Google и сервиса YouTube в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Об этом со ссылкой на Downdetector сообщает БизнесЦензор.

Наибольшее количество сбоев зафиксировано в США. Около 67% пользователей Google жалуются на проблемы с поиском, 32% — со входом в учетную запись.

Около 62% жалоб пользователей YouTube связаны с проблемами при просмотре видео, более 32% жалуются на проблемы с сайтом, 5% — на проблемы с авторизацией.
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