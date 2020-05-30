Цены на нефть поднимались выше $38 за баррель впервые с марта
Цена нефти марки Brent на торгах на Лондонской межконтинентальной бирже поднималась в моменте выше $38 за баррель, свидетельствуют данные Investing. Дороже $38 за баррель Brent стоит впервые с начала марта.
Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.
Вечером пятницы стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. составила $38,16 за баррель (+3,25%), однако чуть позже цена снизилась до $37,17 за баррель. Стоимость нефти WTI к этому моменту была $35,16 (+4,30%).
С начала 2020 г. из-за распространения коронавируса и первоначального отказа стран ОПЕК+ от продления сделки по сокращению добычи нефть начала дешеветь. 12 апреля соглашение все-таки было достигнуто. Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в ближайшие три месяца.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цены на нефть поднимались выше $38 за баррель впервые с марта//////////////////Видим что поднялись. До обеда поднялись- и шустро ценники после обеда на АЗС выросли соответственно,все по правилам "рыночной экономики"и "фень-шую"и начальственных пинков под зад. Прямо чудеса "саморегулирующего рынка". Такая бы ценовая реакция была у продавцов халявы ,когда мировые цены на нефть падали в 5 раз и уходили в минус-цены бы им не было. Всем добра. P/S.Вот интересно "антимонопольный комитет,НКРЕКП и куча "следящих за коррупцией структур" с "наглядовыми радами" за беспределом-оправдывают бюджетные вливания на свое содержание? У нас есть реальная рыночная экономика,или она замещена мифическим "цифровым фейком"? Всем добра.