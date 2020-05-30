Цены на нефть поднимались выше $38 за баррель впервые с марта

Цена нефти марки Brent на торгах на Лондонской межконтинентальной бирже поднималась в моменте выше $38 за баррель, свидетельствуют данные Investing. Дороже $38 за баррель Brent стоит впервые с начала марта.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Вечером пятницы стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. составила $38,16 за баррель (+3,25%), однако чуть позже цена снизилась до $37,17 за баррель. Стоимость нефти WTI к этому моменту была $35,16 (+4,30%).

С начала 2020 г. из-за распространения коронавируса и первоначального отказа стран ОПЕК+ от продления сделки по сокращению добычи нефть начала дешеветь. 12 апреля соглашение все-таки было достигнуто. Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в ближайшие три месяца.