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Lufthansa согласилась на условия ЕС по пакету помощи

Lufthansa согласилась на условия ЕС по пакету помощи

Правление немецкого авиаконцерна Lufthansa приняло условия Еврокомиссии (ЕК), на которых германское государство может выделить этой компании пакет финансовой помощи на сумму 9 млрд евро, сообщила Lufthansa в ночь на субботу, 30 мая.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По условиям договоренности, Lufthansa обязуется уступить конкурентам в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена по максимум 4 стояночных места и по максимум 24 взлетных и посадочных слота. Эти условия еще должен одобрить наблюдательный совет авиаконцерна.

Со своей стороны Еврокомиссия подтвердила факт договоренности с правительством ФРГ об условиях предоставления финансовой помощи Lufthansa. Мы принимаем к сведению предложенные Германией гарантии по защите конкуренции, сообщила представитель ЕК.

В Брюсселе отметили, что ожидают от ФРГ официального извещения по поводу заключенной договоренности, после чего ЕК примет окончательное решение. В Еврокомиссии заверили, что заявление Германии по поводу оказания помощи Lufthansa, как и все меры поддержки на фоне пандемии коронавируса, будет рассмотрено в приоритетном режиме.

Євросоюз (5072) Lufthansa (101)


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Передел рынка. И такое везде творится. Как говорится, хочешь найти виновного- ищи кому выгодно.
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31.05.2020 00:19 Відповісти

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