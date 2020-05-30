В Украине зафиксировано более 23 тысяч случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 23 тысячи 204 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая", - сообщает МОЗ.
По состоянию на утро 30 мая поступило 929 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 57 тысяч 935 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 958 случаев;
Волынская область - 887 случаев;
Днепропетровская область - 933 случая;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 699 случаев;
Закарпатская область - 1171 случай;
Запорожская область - 440 случаев;
Ивано-Франковская область - 1379 случаев;
Кировоградская область - 506 случаев;
Киев - 2904 случая;
Киевская область - 1556 случаев;
Львовская область - 1619 случаев;
Луганская область - 46 случаев;
Николаевская область - 288 случаев;
Одесская область - 883 случая;
Полтавская область - 268 случаев;
Ровенская область - 1680 случаев;
Сумская область - 168 случаев;
Тернопольская область - 1160 случаев;
Харьковская область - 1025 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 432 случая;
Черновицкая область - 3306 случаев;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 159 случаев.
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