Глава МВФ подтвердила утверждение нового транша для Украины в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, которая пообещала, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Георгиева поприветствовала принятие закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.

Она сообщила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.

Как сообщал БизнесЦензор, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на то, что МВФ на заседании Совета директоров 5 июня одобрит новую кредитную программу на $5 млрд, а на следующий день будет выплачен первый транш в размере $1,9 млрд.