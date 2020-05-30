Зеленский подписал закон об освобождении от ЕСВ самозанятых лиц и предпринимателей

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков" № 592-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Закон предусматривает освобождение самозанятых лиц, физических лиц – предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года.

Кроме того, отменяется обязанность физических лиц – предпринимателей (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не было получено дохода (прибыли).

Закон разрешает государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физическими лицами – предпринимателями, которые не осуществляли такую деятельность и не получали доходы за период, начиная с 2017 года, путем списания им сумм недоимки по единому социальному взносу, а также штрафов и пени, начисленных на такие суммы, при условии представления ими в соответствии с законом необходимых документов.