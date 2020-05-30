Зеленский подписал закон об усилении ответственности за порчу телекоммуникационных сетей

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей" № 600-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Закон усиливает уголовную и административную ответственность за повреждение, разрушение составляющих телекоммуникационной сети", - говорится в сообщении..

Документом вносятся изменения в статью 147 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которым нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или повреждение телекоммуникационной сети, влечет наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов – на граждан, и от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов – на должностных лиц.

Закон также вносит изменения в статью 360 Уголовного кодекса Украины, согласно которым умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети, повлекшее прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, наказывается штрафом от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 120 часов, либо ограничением свободы на срок от одного до трех лет.

Повторные действия наказываются штрафом от 3000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.