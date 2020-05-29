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Минэнерго предложило повысить нормы потребления газа без счетчиков в 2 раза

Минэнерго предложило повысить нормы потребления газа без счетчиков в 2 раза

Министерство энергетики предложило повысить нормы потребления газа потребителями без счетчиков, а также установить повышенные нормы потребления в осенне-зимний период.

Соответствующий проект постановления Кабмина обнародован на сайте министерства, передает БизнесЦензор.

В частности, норму потребления газа для предложено повысить с 3,28 куб. м до 5,2 кубометра на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением. В период с октября по март норматив для таких потребителей будет еще выше – 7,6 куб. м на человека.

Для домохозяйств с газовой плитой, но без централизованного горячего водоснабжения, норматив предложено повысить с 5,39 куб. м до 7,1 кубометра на человека в месяц, а в отопительный период – до 12 кубометров.

При наличии газовой плиты и газового нагревателя воды норма вырастет с 10,49 куб. м до 16,3 кубометра, а в отопительный период – до 27 кубометров.

В период отсутствия централизованного снабжения горячей водой норму потребления природного газа для газовой плиты предложено увеличить с нынешних 5,39 куб. м до 7,1 куб. метра на человека в месяц с апреля по сентябрь и до 12 кубометров – в остальные месяцы.

Читайте также: Кабмин внес в программу пересмотр тарифов на электроэнергию для населения

Согласно пояснительной записке к документу, основанием для его разработки указаны сообщения газсбытов о "неконтролируемом" потреблении газа населением, что в свою очередь приводит к безвозмездному использованию газа бытовыми потребителями на сумму 2,7 млрд грн в год (383 млн куб. м природного газа).

По данным министерства, повышение нормативов коснется жителей 3,3 млн квартир или 24,9% жилищного фонда, которые не оснащены счетчиками газа.

Кроме того, в 1,8 млн из 9,83 млн или в 18,3% квартир (домохозяйств) установлены счетчики природного газа, срок эксплуатации которых превысил 20 лет, в соответствии с действующими нормативными документами они требуют замены.

Автор: 

газ (7906) електроенергія (4220) Тарифи на газ (713) Міністерство енергетики та захисту довкілля (24) Буславець Ольга (78)


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Топ коментарі
+16
хааа.. класс!)) большинство зебилов - не имеют счетчиков газа)
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29.05.2020 21:28
+12
то-то зебилы всё о мозке волнуются.. по факту отсутствия у зебилов такого органа
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30.05.2020 02:20
+11
Если вам не нравится ""неконтролируемое" потребление газа населением" Источник: https://biz.censor.net/n3198974 , то поставьте счетчики , как это есть в остальном мире ! Так нет же - не хотят . Тогда же нельзя будет украсть и перепродать.Обыкновеннейшая проверенная временем схема воровства...Гарант гарантирует , что эта схема будет жить дальше...
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30.05.2020 00:07
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хааа.. класс!)) большинство зебилов - не имеют счетчиков газа)
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29.05.2020 21:28 Відповісти
А більшість пороходротів мозку.
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29.05.2020 22:15 Відповісти
то-то зебилы всё о мозке волнуются.. по факту отсутствия у зебилов такого органа
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30.05.2020 02:20 Відповісти
Вони про все хвилюються,а свинорилі пороходроти лише про державне корито.
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30.05.2020 05:34 Відповісти
Свинка, не вижжи ты так
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01.06.2020 09:07 Відповісти
зедрочером везде порох мерещится
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30.05.2020 11:40 Відповісти
То ви всі свинорилі на нього мастурбуєте,а переважній більшості він пох.
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31.05.2020 07:28 Відповісти
Це я про мальдівських свинарчуків і таких як ти *********** сєпарів.
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31.05.2020 20:49 Відповісти
правильно писать про оманских свинарчуков
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31.05.2020 22:44 Відповісти
ти уже вступил в партию шария или горндона
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31.05.2020 22:46 Відповісти
Це ви козломорді ленінці завжди кудись вступаєте, то в лдайно то в партію тому від вас лайном і смердить у нас в Україні.
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01.06.2020 06:57 Відповісти
иди подрочи на шария и спать
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01.06.2020 09:52 Відповісти
Ти в ноьго відсмоктуєш сепарок ***********.
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02.06.2020 09:28 Відповісти
если ти у него сосеш зачем ето всем расказивать
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02.06.2020 10:19 Відповісти
правильно для тебя писать у нас на раше
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01.06.2020 20:22 Відповісти
Минэнерго предложило повысить нормы потребления газа без счетчиков в 2 раза - Цензор.НЕТ 9785 Від мого діда.
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02.06.2020 09:41 Відповісти
я смотрю ти кацап рускими сайтами пользуешся radikal.ru
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02.06.2020 10:21 Відповісти
Я кацап та не гавкао собачою мовою окупанта,і ********* не звав мене захищать на відміну від тебе *************** сєпара.
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02.06.2020 12:49 Відповісти
так я для тебе кацап пишу на твоей сабачей речи
или ти считаеш то что ти в yandex переводчик перевел считается Українською мовою?
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02.06.2020 20:35 Відповісти
Взагалі то я з ************ козлами не спілкуюсь і ти не вийняток. Тож ПТН-ПНХ.
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02.06.2020 20:55 Відповісти
а ну да ти на зеленского дрочиш я забил
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02.06.2020 21:42 Відповісти
и поэтому их взуют в ДВА РАЗА
А с ними и всех нас((((((((((
Счетчики не у всех - нет деньжат
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30.05.2020 01:07 Відповісти
тебе поменяют счётчик бесплатно потом включат удесетерённую сумму за его установку в абонплату
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30.05.2020 08:25 Відповісти
Не грошей а бажання бо якщо всі будуть з лічильниками то не можна буде встановлювати нормативи зі стелі і у фірташа впадуть доходи.
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30.05.2020 09:20 Відповісти
а вот сюда посмотри- при чём тут ЗЕ????ищи корни в прошлом
Витрати на заробітну плату працівникам апарату НАК "Нафтогаз України" зросли в 10 разів із 2016 року.Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон під час години запитань до уряду в парламенті 7 червня, передає Укрінформ."Якщо подивитись, скільки фінансових ресурсів витрачається лише на утримання апарату Нафтогазу, то з 2016 року ці кошти збільшились в 10 разів. Якщо було 800 мільйонів грн, то тільки на апарат у вигляді зарплати витрачається більше 3,5 мільярда грн", - сказав він.
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30.05.2020 08:23 Відповісти
"Класс!))" даже не в этом!!!Помниться Зе и его команда постоянно и с пафосом заявляли в СМИ о снижении цены газа для населения-на 1-2 грн!!!! А теперь эту сниженную цену хитроумно повысили!!!
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30.05.2020 09:48 Відповісти
ничего не понял, но уверен, что опять схемы по разводу нищего населения на деньги!
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29.05.2020 21:29 Відповісти
А що тут розуміти,у домах де нема лічильника газу тарифи піднімуть у два рази,замість того щоб змусити фірташа встановлювати лічильники.НКРЄКП створене мальдівським бульдозеристом щоб оббирати народ в угоду олігархам таким як сам.
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30.05.2020 05:38 Відповісти
Проснись, придурь, ты серешь - моника уже больше года как при власти
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01.06.2020 09:09 Відповісти
Моніка, це та хвойда, котра тебе дебіла через дупу, на світ виплюнула?
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02.06.2020 13:48 Відповісти
а класс у парошенко ботов счетчиков нету - все деньги потратілі на премії нафтогаза более 1 млд грн хотя можна било все населенія обеспечить счетчиками
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29.05.2020 21:33 Відповісти
остановления Кабмина обнародован на сайте министерства- а почему нету ссилки на сайт?Источник: https://biz.censor.net/n3198974
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29.05.2020 21:34 Відповісти
зебил, та то ж при бОрыге Порохе - все население и бесплатно...
А при "честном" выслюке оманськом - халява закончилась, теперь кормись видосиками из зомбоящика, пока собираешь деньги на газовый счетчик))
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29.05.2020 21:44 Відповісти
тухлая у тебя методичка, зебил.. Или ты забыло - что нам платят по 5000 баксов в месяц? .
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29.05.2020 21:43 Відповісти
Хочу добавить, что $5К - это еще без НДС. В графе "Итого", если порохобот ответственный, на 20% больше к выдаче! Инфа - 100%!
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30.05.2020 13:35 Відповісти
Служба безопасности http://file.liga.net/companies/neftegaz_ykraini НАК Нафтогаз Украины http://file.liga.net/persons/kobolev-andrey Андрея Коболева , купила ему бронированный Кадиллак Эскалейд (Cadillac Escalade).Стоимость 1,2 млн ;$ = 3.360.000 грн Внедорожник тоже получил защиту от пуль 7,62, обзавелся и еще одним важным улучшением. Днище транспортного средства изготовлено из толстого листа 10mm бронированной стали. Так что даже если под ним разорвется осколочная граната, пассажирам ничего не будет
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30.05.2020 08:27 Відповісти
Ставьте газовики счетчики...Это ваша обязанность!
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29.05.2020 21:41 Відповісти
Вообще-то это обязанность постачальника. На это даже деньги в тарифе были заложены.... Они часто где поставили счетчики прямо на многоквартирный дом, вроде как выполнив требования правительства. Но выполнили как бы...
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29.05.2020 21:58 Відповісти
Учитывая что газ сейчас по 3 грн а не по 8 то особой разницы нет, но может заставить людей поставить счетчики и платить за свой расход а не за непонятные нормы на человека.
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29.05.2020 21:41 Відповісти
Что за маразм и дебилизм. Как можно что то продавать без счетчиков? У нас что комунизьм? Кто то варит только чай а кто то жарит газ на полную катушку. А платит за все ето как всегда самый нищий
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29.05.2020 21:48 Відповісти
Платит то, кто проголосовал за...
Ну, все и все понимают
Печальки, что с ними платим и мы
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29.05.2020 23:30 Відповісти
Если вам не нравится ""неконтролируемое" потребление газа населением" Источник: https://biz.censor.net/n3198974 , то поставьте счетчики , как это есть в остальном мире ! Так нет же - не хотят . Тогда же нельзя будет украсть и перепродать.Обыкновеннейшая проверенная временем схема воровства...Гарант гарантирует , что эта схема будет жить дальше...
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30.05.2020 00:07 Відповісти
Население само ворует и счетчики ставить не хочет. У нас в доме БЕСПЛАТНО ставили счетчики, желающих не было. Потому что платят за одного прописанного, а живет четверо и пользуется газом и водой.
Вор на воре и вором погоняет.
И воры в руководстве не из космоса появились
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30.05.2020 09:18 Відповісти
У нас летом потребление газ плиты примерно 20 кубов мес, иногда 30. Трое человек и овчарка. Жлобам, которые за всю жизнь не смогли насобирать деньги на газовый счетчик, нужно поднять в 5 раз. Тем более, что эти жлобы в подавляющем большинстве выбрали нынешнюю власть.
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30.05.2020 08:42 Відповісти
" У вас есть план мистер Фикс.. Конечно..." - введем абонплату на газ.., а потом на воду, тепло, электроэнергию, мусор, " воздух"... Повысим нормативы без счетчиков ( установка которых была включена раньше в тариф, но газовики их не соизволили поставить), поднимем плату за электроэнергию до 1,68 ( у брав льготный объем до 100 кв), поднимем тариф на воду и водоотвод. А изюминкой на торте будет ( уже принятое) повышение обязательного платежа для субсидиантов на 25% ( путем замены цифры "15" на цифру 20" в формуле расчета. Ну и кроме этого скоро закончится лафа понижения стоимости газа.. Это летняя( предвыборная) дЗЕлапша на уши... " А еще есть у вас планы мистер Фикс.. Да у меня их громадье "...
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30.05.2020 09:04 Відповісти
схематоз простой как 7коп : увеличение нормы потребления
вызовет отБалды в цифрах "увеличение" потребления из ниоткуда в никуда .

по заяве министерства " 24,9% жилищного фонда не оснащены счетчиками газа" .
что такое "жилищный фонд" ?
это 3,3 млн квартир, в которых живут семьи .
семья состоит из 3х -4х человек .

таким *******
увеличение нормы потребления произойдёт или для (3чел *3,3млн) =~10млн или
для 4чел *3,3млн =~13,2 млн человек .
То есть практически для половины населения страны !

В общем итоге схематоз "увеличение нормы потребления газа"
приведёт к возникновению отБалды какобЭ "потребности" увеличить импорт газа !!!
Заметьте увеличить импорт за бюджетный счёт, из наших карманов .

И одновременно, в Европу паханат станет гнать
в два раза больше газа, добытого из недр Украины .
При этом у них ..ка и харя не треснет и офшоры не лопнут
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30.05.2020 09:12 Відповісти
А счетчик поставить не пробовали?)))
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30.05.2020 14:20 Відповісти
умнЯк, потребление газа,
как и другие виды потребления например электроэнергии,воды...,
сопряжено с естественными потерями .

например для европейских стран нормативные потери электроэнергии ~7 % ,
сверх-нормативные потери =это потери поставщика .
По этой причине там в Европе, поставщики вкладываются в снижение потерь .

В Украине в среднем реальные потери составляют ~15 % ,
а в отдельные периоды потери доходят до 25-:-27 %% .
Причём сверхнормативные потери накапливаются,
а затем путём повышения тарифа взимаются с потребителя. Разницу абщущаешь ?
ахметка не вкладывался и не будет вкладываться в снижение потерь .

абсолютно одинаковая ситуация с потерями при потреблении газа :
сауны, дома с газовыми котлами, особо приближённых к паханату
списываются на сверхнормативные потери ,
которые якобы возникают из-за потребления "сверх нормы" в квартирах без счётчиков .

За тридцать лет уже принято штук пять постановлений кабмина
об установке приборов учёта газа, тепла, воды, электроэнергии .
Во всех постановах установка счётчиков возлагается на поставщика за его счёт .

НИ ОДНА ПОСТАНОВА НЕВЫПОЛНЕНА !
бо куда потом списывать сауны и дома бандюганов-крутеликов ...
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30.05.2020 19:19 Відповісти
До чего же ты примитивен))) Твой мозг не способен разработать схему, сложнее чем левое подключение))) Тебе даже в голову не приходит, что для многих людей, которые себе строят сауны и т.д., затраты на газ и прочее жкх, не являются проблемой))) Они могут себе это легко позволить)))
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30.05.2020 20:56 Відповісти
для людей, которые себе строят сауны и т.д,
затраты на газ и прочее, не являются проблемой
= = = = =
это ты поди в ясли младенцам втирай про "Они могут себе это легко позволить" .

Реально электроэенргию,
газ, воду эти уроды "они" используют практически бесплатно .
Особняки с освещением нескольких этажей
и с электро-обогревом сотен кв.метров пола оплачивают по 150 кВт*ч в месяц,
с саунами, с плавательными бассейнами оплачивают расход воды 12 м3 месяц ...
В любом РЭС'е, в любом горгазе, в любом водоканале
таких уродов "они" развелось пачками ,

но проплаченые сявки звенят про
"затраты на газ и прочее жкх, =они= могут себе легко позволить" .
=они= МОГУТ, но ЭТО НЕ-ЗНА-ЧИТ ЧТО ПЛАТЯТ
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31.05.2020 09:22 Відповісти
За тридцать лет уже принято штук пять постановлений кабмина
об установке приборов учёта газа, тепла, воды, электроэнергии .
Во всех постановах установка счётчиков возлагается на поставщика за его счёт .

НИ ОДНА ПОСТАНОВА НЕВЫПОЛНЕНА !
бо куда потом списывать сауны и дома бандюганов-крутеликов ...
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30.05.2020 19:20 Відповісти
предлагаю повысить до 5.2 кубоКИЛОМЕТРА чтоб сразу и безповоротно
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30.05.2020 09:25 Відповісти
Минэнерго предложило повысить нормы потребления газа без счетчиков в 2 раза

Повысив цену за газ в 4 раза?
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30.05.2020 09:27 Відповісти
зеленский лошит лохов
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30.05.2020 09:53 Відповісти
согласно закона «государства» Украина можно торговать газом без счётчика ?
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30.05.2020 09:56 Відповісти
Да-да-да...
Заплатите за счётчик, за установку счётчика,за контролирование счётчика, за тестирование счётчика, за поверку счётчика, которая установит, что счётчик был неправильный в результате вы недоплатили 10 000 грн. Ну и так раз в квартал.
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30.05.2020 10:09 Відповісти
Все правильно, давно пора. Люди должны платить за реально потребленные услуги, а не минималку за 1 прописанного человека, при этом отапливая квартиру духовкой зимой, с открытыми форточками. Везде в мире платят по счетчикам.
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30.05.2020 10:10 Відповісти
І це правильно . Лічильник повинен бути . Це як вага в магазині . Як можна продавати газ людині , в якої немає лічильника газу ? Ну це ж абсурд .
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30.05.2020 12:04 Відповісти
поставщик обязан поставить личильнык
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30.05.2020 13:01 Відповісти
Обьязан , тільки якщо вартість лічильника додана до вартості газу . Я собі на воду і газ сам поставив лічильники , + електричний 2-х тарифний , + бойлер . І маю спокій .
А хто чекає , що йому санта-клаус купить лічильник , то нехай років з 20 платить за завищеними нормами , поки поставщик заробить на ньому на лічильник , щоб мати змогу поставити його безкоштовно 🤣🤣🤣
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30.05.2020 13:33 Відповісти
может вернемся когда было пол-вареника
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30.05.2020 12:59 Відповісти
Газ дорогой, поэтому даже заготовки будем делать без варки. Вот рецепт https://zagotovim.info/adzhika-iz-pomidor-i-chesnoka-bez-varki-na-zimu/ сырой аджики вкусной
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30.05.2020 13:00 Відповісти
надеюсь, зеимбецилы будут довольны! Бубочка, сделай их вместе со своими дружками еще пару разиков! Именно так нужно учить дегенератов, чтоб в следующий раз хоть чем-то думали. Хотя... зеимбецил по-дефолту - это жЫвотное без мозгов.
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30.05.2020 13:10 Відповісти
При "баризі" 2 роки тому почали встановлювати безкоштовні газові лічильники в квартирах багатоповерхівок в Чернівцях. Монтаж, пломбування, підписання на місці договору і постановка на облік лічильника протягом одного робочого дня. В офіс компанії треба було один раз сходити і написати заяву-згоду на безкоштовну установку, бо лічильник згідно договору їх власність. Одночасно працювали 5 бригад зварників (приїхали з Дніпра), відразу охоплювали 5 під'їздів Я купив тільки в магазині пластиковий гнучкий газовий шланг до плитки, бо на попередньому огляді працівник від газової компанії сказав, що армований за новими вимогами не підходить. Пригостив монтажників кавою з тістечками. Решта все безкоштовно.
https://promin.cv.ua/2018/03/22/pat-chernivtsihaz-rozpochalo-bezkoshtovne-vstanovlennia-lichylnykiv.html
Таке "знущання над народом" тривало до закінчення "епохи бідності".
У "новій епосі" для наріду "Минэнерго предложило повысить нормы потребления газа без счетчиков в 2 раза".
З чим і вітаю!)))
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30.05.2020 13:24 Відповісти
Придумали такое))) Ведь с счетчиком намного сложнее украсть)))
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30.05.2020 14:29 Відповісти
Вот скоты, это самый настоящий фашизм.
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30.05.2020 18:45 Відповісти
Проофанський підхід.Чому рівно в 2рази а не 1.234567 або 3.987657?Мали б відмінусувати від загального обєму спожитого газу той що верифікований по лічильникам і отриману кількість поділити на кількість людей без лічильника.Хто не згідний швидко перейде на лічильник.Лічильник встановлюється облгазом і є його власністю.Проблема вигідна чиновникам які сидять на цій темі(субсидії дотації ).
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30.05.2020 21:06 Відповісти
Все сделанное кабмином в плане возврата к здравому должно приветствоваться. Понятно,что уже 6 лет стоит задача развала Энергетики Украины- основы экономики ,для этого и были приняты "РОЗНИЧНО-РЫНОЧНЫЕ" АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ 2018г, - "троянский конь" благодаря которому паразитические прокладки АО,ООО и пр "Рога с копытами" вместе с "альтернативно-зелеными негодяями стали поэтапно разорять прекрасно функционирующую отрасль. Регулирование балансов успешно осуществляемое ранее государством (до 2018г) было отдано на откуп тупым безмозглым опилкоголовым "эффективным частным собственникам",разрушительные итоги их "регулирования" мы видим. Причем на шею государственным источникам энергии АЭС,ГЭС и ТЭЦ помимо паразитических АО были посажены "альтернативно-зеленые" паразиты,которым были отданы на "харчевание" 60 млрд.грн заработанных теми же атомщиками. А НКРЕКП обязало госпредприятие "гарантированный покупатель" покупать их по сути ворованную энергию в 3 раза дороже той же атомной! Как это назвать? И где здесь "рыночные" отношения,и конкурентное ценообразование? Здесь налицо удушение традиционных энергетиков внедренной бандой диверсантов-вредителей,под благовидным предлогом "рыночной регуляции". Мы все видим как за 30 лет существования "рынка" все к чему прикоснулись потные и подлые ручонки "реформаторов" накрывалось медным тазом. Уже и "реформировать" нечего.Все уже "отреформировано"-т.е развалено вдрызг.Наверно пора включать мозги и наплевав на разные "советы со стороны" спасать остатки здравого смысла? Для этого надо привести в соответствие с Конституцией Украины всю законодательную базу, те законы (а их более 90%) не соответствующие Основному закону и ИНТЕРЕСАМ УКРАИНЫ - отменить или привести в соответствие,и начинать надо с отмены разрушительных законов 2018 г в энергетике,и введению жесткого гос.регулирования балансов,разгона ссаными тряпками присосавшихся к отрасли паразитов и перенаправлению денежных потоков из их карманов в бюджет государства. А "зеленые" пусть выходят на рынок по конкурентным ценам,без гос.поддержки,флаг им в руки.Но они выродки понимают,что это провальное дело,затратное,никогда не окупаемое и экологически вредное-опыт Германии в помощь,поэтому их нам и навязали выродков. Всем добра..
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30.05.2020 22:32 Відповісти
Отменяйте счетчики, вводите подушную абонплату и воровать можно будет просто немерянно... Абонплата это жидовское "все". Это "кредит в квадрате" и совок - хоть работай хоть сачкуй все равно получишь рубль".
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31.05.2020 04:05 Відповісти
Да.
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31.05.2020 12:18 Відповісти
.7млн квартир * 5тисяч грн з проектом =3,5млрд грн за лічильники.тоді газовики увібють ці 3млрд грн в газ для всих.і хто поставив за свої то другий раз заплатять за лічильник. 6млн хат з 93р за свої ставило лічильники і навіть зубожілі пенсіонери..Повинна бути якась соц рівність.або всим за бюджет або всим платно.і десятки тисяч квартир в райцентрах що перейшли на індивідуальне з свої робили з 2000р .адже 80% райцентрів перейшли.крім Сміли.газовики можуть поставити за свої газ лічильник на весь будинок що в 10раз дешевше .але використовувати дані тільки як інформаційні.щоб знати скільки в середньому вживається газу на квартиру в даному місті
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31.05.2020 07:17 Відповісти
6млн хат з 93р за свої ставило лічильники і навіть зубожілі пенсіонери.
Повинна бути якась соц рівність.або всим за бюджет або всим платно.
= = = = =
Ты хоть раз открыл постановы КМУ
об установке приборов учёта газа, тепла, воды, электроэнергии ?
Первая такая постанова была в 1996 гадЕ ,
последняя то ли яценюка, то ли гройсмана .
Во всех постановах установка счётчиков возлагается на поставщика за его счёт .
После постановы кабмин
принимает программы компенсации затрат энергетиков, газовщиков, водопостачальников
на установку счётчиков и корректирует тарифы на повышение.

ты распинаешься что "6млн хат з 93р за свої ставило лічильники" ,
а ты подумал куда делись компенсации, которые были выделены кабмином ?
и почему по-прежнему ~15млн абонентов без счётчиков ?

НИ ОДНА ПОСТАНОВА НЕВЫПОЛНЕНА постачальниками !
бо куда потом им списывать сауны и дома бандюганов и крутеликов ...
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31.05.2020 09:45 Відповісти
Какое наглое и тупое возвращение к старым схемам.
Будут списывать больше, чем реально потреблено, дешевого газа по ценам и нормативам для населения, и перепродавать этот газ туда, где цены на него выше. Разницу себе в карманы.
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31.05.2020 09:19 Відповісти
Решили горожан прижать. У села у всех счётчики, но они все на субсидиях и жарят и шкварят на полную катушку, и эл-во круглые сутки у них горит.
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31.05.2020 12:19 Відповісти
При наличии газовой плиты и газового нагревателя воды норма вырастет с 10,49 куб. м до 16,3 кубометра, а в отопительный период - до 27 кубометров.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Почему нормы увеличиваются не для всех?
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31.05.2020 12:49 Відповісти
А чому вони не запропонували зменшити у два рази свою зарплатню?
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31.05.2020 13:57 Відповісти
"На дурака не нужен нож,- ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь!"
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01.06.2020 08:50 Відповісти

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