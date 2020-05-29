Минэнерго предложило повысить нормы потребления газа без счетчиков в 2 раза
Министерство энергетики предложило повысить нормы потребления газа потребителями без счетчиков, а также установить повышенные нормы потребления в осенне-зимний период.
Соответствующий проект постановления Кабмина обнародован на сайте министерства, передает БизнесЦензор.
В частности, норму потребления газа для предложено повысить с 3,28 куб. м до 5,2 кубометра на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением. В период с октября по март норматив для таких потребителей будет еще выше – 7,6 куб. м на человека.
Для домохозяйств с газовой плитой, но без централизованного горячего водоснабжения, норматив предложено повысить с 5,39 куб. м до 7,1 кубометра на человека в месяц, а в отопительный период – до 12 кубометров.
При наличии газовой плиты и газового нагревателя воды норма вырастет с 10,49 куб. м до 16,3 кубометра, а в отопительный период – до 27 кубометров.
В период отсутствия централизованного снабжения горячей водой норму потребления природного газа для газовой плиты предложено увеличить с нынешних 5,39 куб. м до 7,1 куб. метра на человека в месяц с апреля по сентябрь и до 12 кубометров – в остальные месяцы.
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Согласно пояснительной записке к документу, основанием для его разработки указаны сообщения газсбытов о "неконтролируемом" потреблении газа населением, что в свою очередь приводит к безвозмездному использованию газа бытовыми потребителями на сумму 2,7 млрд грн в год (383 млн куб. м природного газа).
По данным министерства, повышение нормативов коснется жителей 3,3 млн квартир или 24,9% жилищного фонда, которые не оснащены счетчиками газа.
Кроме того, в 1,8 млн из 9,83 млн или в 18,3% квартир (домохозяйств) установлены счетчики природного газа, срок эксплуатации которых превысил 20 лет, в соответствии с действующими нормативными документами они требуют замены.
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А с ними и всех нас((((((((((
Счетчики не у всех - нет деньжат
Витрати на заробітну плату працівникам апарату НАК "Нафтогаз України" зросли в 10 разів із 2016 року.Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон під час години запитань до уряду в парламенті 7 червня, передає Укрінформ."Якщо подивитись, скільки фінансових ресурсів витрачається лише на утримання апарату Нафтогазу, то з 2016 року ці кошти збільшились в 10 разів. Якщо було 800 мільйонів грн, то тільки на апарат у вигляді зарплати витрачається більше 3,5 мільярда грн", - сказав він.
А при "честном" выслюке оманськом - халява закончилась, теперь кормись видосиками из зомбоящика, пока собираешь деньги на газовый счетчик))
Ну, все и все понимают
Печальки, что с ними платим и мы
Вор на воре и вором погоняет.
И воры в руководстве не из космоса появились
вызовет отБалды в цифрах "увеличение" потребления из ниоткуда в никуда .
по заяве министерства " 24,9% жилищного фонда не оснащены счетчиками газа" .
что такое "жилищный фонд" ?
это 3,3 млн квартир, в которых живут семьи .
семья состоит из 3х -4х человек .
таким *******
увеличение нормы потребления произойдёт или для (3чел *3,3млн) =~10млн или
для 4чел *3,3млн =~13,2 млн человек .
То есть практически для половины населения страны !
В общем итоге схематоз "увеличение нормы потребления газа"
приведёт к возникновению отБалды какобЭ "потребности" увеличить импорт газа !!!
Заметьте увеличить импорт за бюджетный счёт, из наших карманов .
И одновременно, в Европу паханат станет гнать
в два раза больше газа, добытого из недр Украины .
При этом у них ..ка и харя не треснет и офшоры не лопнут
как и другие виды потребления например электроэнергии,воды...,
сопряжено с естественными потерями .
например для европейских стран нормативные потери электроэнергии ~7 % ,
сверх-нормативные потери =это потери поставщика .
По этой причине там в Европе, поставщики вкладываются в снижение потерь .
В Украине в среднем реальные потери составляют ~15 % ,
а в отдельные периоды потери доходят до 25-:-27 %% .
Причём сверхнормативные потери накапливаются,
а затем путём повышения тарифа взимаются с потребителя. Разницу абщущаешь ?
ахметка не вкладывался и не будет вкладываться в снижение потерь .
абсолютно одинаковая ситуация с потерями при потреблении газа :
сауны, дома с газовыми котлами, особо приближённых к паханату
списываются на сверхнормативные потери ,
которые якобы возникают из-за потребления "сверх нормы" в квартирах без счётчиков .
За тридцать лет уже принято штук пять постановлений кабмина
об установке приборов учёта газа, тепла, воды, электроэнергии .
Во всех постановах установка счётчиков возлагается на поставщика за его счёт .
НИ ОДНА ПОСТАНОВА НЕВЫПОЛНЕНА !
бо куда потом списывать сауны и дома бандюганов-крутеликов ...
затраты на газ и прочее, не являются проблемой
= = = = =
это ты поди в ясли младенцам втирай про "Они могут себе это легко позволить" .
Реально электроэенргию,
газ, воду эти уроды "они" используют практически бесплатно .
Особняки с освещением нескольких этажей
и с электро-обогревом сотен кв.метров пола оплачивают по 150 кВт*ч в месяц,
с саунами, с плавательными бассейнами оплачивают расход воды 12 м3 месяц ...
В любом РЭС'е, в любом горгазе, в любом водоканале
таких уродов "они" развелось пачками ,
но проплаченые сявки звенят про
"затраты на газ и прочее жкх, =они= могут себе легко позволить" .
=они= МОГУТ, но ЭТО НЕ-ЗНА-ЧИТ ЧТО ПЛАТЯТ
об установке приборов учёта газа, тепла, воды, электроэнергии .
Во всех постановах установка счётчиков возлагается на поставщика за его счёт .
НИ ОДНА ПОСТАНОВА НЕВЫПОЛНЕНА !
бо куда потом списывать сауны и дома бандюганов-крутеликов ...
Повысив цену за газ в 4 раза?
Заплатите за счётчик, за установку счётчика,за контролирование счётчика, за тестирование счётчика, за поверку счётчика, которая установит, что счётчик был неправильный в результате вы недоплатили 10 000 грн. Ну и так раз в квартал.
А хто чекає , що йому санта-клаус купить лічильник , то нехай років з 20 платить за завищеними нормами , поки поставщик заробить на ньому на лічильник , щоб мати змогу поставити його безкоштовно 🤣🤣🤣
https://promin.cv.ua/2018/03/22/pat-chernivtsihaz-rozpochalo-bezkoshtovne-vstanovlennia-lichylnykiv.html
Таке "знущання над народом" тривало до закінчення "епохи бідності".
У "новій епосі" для наріду "Минэнерго предложило повысить нормы потребления газа без счетчиков в 2 раза".
З чим і вітаю!)))
Повинна бути якась соц рівність.або всим за бюджет або всим платно.
= = = = =
Ты хоть раз открыл постановы КМУ
об установке приборов учёта газа, тепла, воды, электроэнергии ?
Первая такая постанова была в 1996 гадЕ ,
последняя то ли яценюка, то ли гройсмана .
Во всех постановах установка счётчиков возлагается на поставщика за его счёт .
После постановы кабмин
принимает программы компенсации затрат энергетиков, газовщиков, водопостачальников
на установку счётчиков и корректирует тарифы на повышение.
ты распинаешься что "6млн хат з 93р за свої ставило лічильники" ,
а ты подумал куда делись компенсации, которые были выделены кабмином ?
и почему по-прежнему ~15млн абонентов без счётчиков ?
НИ ОДНА ПОСТАНОВА НЕВЫПОЛНЕНА постачальниками !
бо куда потом им списывать сауны и дома бандюганов и крутеликов ...
Будут списывать больше, чем реально потреблено, дешевого газа по ценам и нормативам для населения, и перепродавать этот газ туда, где цены на него выше. Разницу себе в карманы.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Почему нормы увеличиваются не для всех?
И делай с ним, что хошь!"