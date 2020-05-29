Минэнерго предложило повысить нормы потребления газа без счетчиков в 2 раза

Министерство энергетики предложило повысить нормы потребления газа потребителями без счетчиков, а также установить повышенные нормы потребления в осенне-зимний период.

Соответствующий проект постановления Кабмина обнародован на сайте министерства, передает БизнесЦензор.

В частности, норму потребления газа для предложено повысить с 3,28 куб. м до 5,2 кубометра на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением. В период с октября по март норматив для таких потребителей будет еще выше – 7,6 куб. м на человека.

Для домохозяйств с газовой плитой, но без централизованного горячего водоснабжения, норматив предложено повысить с 5,39 куб. м до 7,1 кубометра на человека в месяц, а в отопительный период – до 12 кубометров.

При наличии газовой плиты и газового нагревателя воды норма вырастет с 10,49 куб. м до 16,3 кубометра, а в отопительный период – до 27 кубометров.

В период отсутствия централизованного снабжения горячей водой норму потребления природного газа для газовой плиты предложено увеличить с нынешних 5,39 куб. м до 7,1 куб. метра на человека в месяц с апреля по сентябрь и до 12 кубометров – в остальные месяцы.

Читайте также: Кабмин внес в программу пересмотр тарифов на электроэнергию для населения

Согласно пояснительной записке к документу, основанием для его разработки указаны сообщения газсбытов о "неконтролируемом" потреблении газа населением, что в свою очередь приводит к безвозмездному использованию газа бытовыми потребителями на сумму 2,7 млрд грн в год (383 млн куб. м природного газа).

По данным министерства, повышение нормативов коснется жителей 3,3 млн квартир или 24,9% жилищного фонда, которые не оснащены счетчиками газа.

Кроме того, в 1,8 млн из 9,83 млн или в 18,3% квартир (домохозяйств) установлены счетчики природного газа, срок эксплуатации которых превысил 20 лет, в соответствии с действующими нормативными документами они требуют замены.