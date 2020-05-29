Concorde Capital перепродал часть бизнеса HeidelbergCement в Украине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании CRH Poland Products&Distribution B.V. (Нидерланды) опосредовано через ООО "Львовский бетон" приобрести активы цементного терминала с бетоносмесительным участком ООО "ХБУ" в Днепре.

АМКУ также разрешил кипрской Bicyler Limited получить в аренду мощности ООО "Львовский бетон" опосредовано через ООО "ХБУ", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на май-2020 собственником ООО "ХБУ" (ранее – "Хайдельбергбетон Украина") являются ЧАО "Хайдельбергцемент Украина" (18,6%) и кипрская Overin Limited (81,3%).

Конечным бенефициаром через Overin Limited указан гражданин РФ Иван Шестак, хотя до последних пор им был собственник Concorde Capital Игорь Мазепа.

Как сообщалось, в мае 2019 года подконтрольная Concorde Capital кипрская компания Overin Limited стала владельцем контрольного пакета акций ООО "ХайдельбергБетон Украина" и других предприятий немецкой HeidelbergCement AG в Украине.

"Развитие приобретенных у HeidelbergCement компаний будет осуществляться Игорем Мазепой совместно с партнерами – Иваном Шестаком, Василием Даниляком и Игорем Завиновским", – сообщили в компании", – заявляли в Concorde Capital.

Группа CRH – международная группа компаний в сфере производства строительных материалов, головная компания группы зарегистрирована в Ирландии.

В Украине CRH работает с 1999 года после приобретения ПАО "Подольский цемент". В 2011 году компанией был выкуплен контрольный пакет акций ООО "Цемент", а в сентябре 2013 года ПАО "Николаевцемент". С 2016 года все три цементных завода группы CRH в Украине осуществляют свою деятельность под единым брендом CRH.