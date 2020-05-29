Минфин уволил главу набсовета "Магистральных газопроводов Украины"

Министерство финансов приняло решение о прекращении полномочий председателя наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" Вальтера Больца.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина по итогам годового собрания акционеров компании, передает БизнесЦензор.

"Основанием для принятия такого решения стала ненадлежащая организация работы наблюдательного совета общества", – отмечается в сообщении.

В Минфине уточнили, что наблюдательный совет в составе всех других членов продолжает работать.

"Одновременно, для формирования полного состава наблюдательного совета Министерство финансов начинает отбор кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета и члена наблюдательного совета - представителя государства", – сообщают в министерстве.

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Как сообщалось, в феврале 2018 года независимыми директорами наблюдательного совета ПАО "МГУ" были утверждены Карина Лучинкина (Karina Luchinkina), которая работала в PwС (PricewaterhouseCoopers), Фабрис Нуайлан (Fabrice Noilhan), который работал в Министерстве энергетики Франции, Ян Чадам (Jan Chadam), который был председателем правления словацкого оператора газотранспортной системы Gaz-System и Вольтер Больтц (Walter Boltz), который работал в австрийском регуляторном органе E-Control и был избран главой набсовета МГУ.

Представителями государства в Наблюдательном совете являются Адомас Аудицкас и Виктор Пинзенык.

Напонмим, Кабинет министров в сентябре 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором газотранспортной системы стало ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). ОГТСУ было передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов.