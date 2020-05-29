"Метинвест" Ахметова сократил выручку в первом квартале на 11%

Консолидированная выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в первом квартале 2020 года сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $2,536 млрд.

Согласно предварительным консолидированным результатам финансовой отчетности компании, скорректированный показатель EBITDA по итогам первого квартала составил $373 млн, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе в Украине выручка группы в первом квартале снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $726 млн. При этом доля Украины в консолидированной выручке увеличилась на 2 процентных пункта (п.п.) – до 29%.

В то же время продажи на других рынках упали на 13% – до $1,81 млрд, составив 71% от общей выручки.

В первом квартале 2020 года выручка металлургического сегмента снизилась на 14% – до $2,02 млрд, выручка горнодобывающего сегмента снизилась на 2% – до $518 млн.

Консолидированный показатель EBITDA группы за январь-март составил $373 млн, что на 14% ниже к январю-марту 2019 года.

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Как сообщалось, "Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, по итогам января-марта текущего года увеличил выплавку стали на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,17 млн тонн, чугуна – на 7%, до 2,09 млн тонн, но снизил общее производство кокса на 12% – до 1,12 млн тонн.

Напомним, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", в 2019 году снизила чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом – до $341 млн.

Выручка компании за 2019 год сократилась на 10% – до $10,76 млрд, EBITDA – на 52%, до $1,21 млрд при падении маржи на 10 п.п. – до 11% с 21%.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".