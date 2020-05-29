SkyUp получила разрешение начать полеты из Киева в Прагу и Франкфурт

Комиссия Госавиаслужбы 27 мая одобрила заявку SkyUp на выполнение регулярных рейсов Киев-Прага.

Авиакомпания сможет обслуживать этот маршрут с частотой до четырех раз в неделю с 1 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Сейчас на этом маршруте представлены МАУ и Czech Airlines.

Также комиссия разрешила SkyUp запустить рейсы из Киева во Франкфурт с частотой три раза в неделю, в Мемминген, Кельн и Дортмунд, а также из Львова в Лиссабон с частотой до двух раз в неделю.

Выдача прав на маршруты не означает, что авиакомпания откроет рейсы в ближайшее время. Авиаперевозчик в соответствии с законодательством может это сделать в любой момент, однако если частоты не используются в течение 12 месяцев, Госавиаслужба сможет ограничить право или аннулировать его и передать другому участнику рынка.

В рамках заседания 27 мая комиссия отклонила заявки SkyUp на полеты из Киева в Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин, Милан, Вену и из Львова в Милан из-за наличия ограничений на маршрутах.

Также регулятор аннулировал права "Джоники" на маршруты Киев-Кельн и Киев-Берлин, Anda Air на маршрут Киев-Кельн, ограничил право МАУ на линии Киев-Осло и отказал последней в открытии рейсов из Киева в Бейрут на основании отсутствия свободной квоты.