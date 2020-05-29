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Нацбанк сократил покупку валюты за неделю в 3 раза

Нацбанк сократил покупку валюты за неделю в 3 раза

Национальный банк Украины в период с 25 по 29 мая купил на межбанковском валютном рынке $72 млн, что в 3,2 раза меньше, чем неделей ранее ($228 млн).

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Вся сумма была куплена в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching), при этом валюту Нацбанк на минувшей неделе не продавал.

В целом с начала года центробанк купил на межбанке $2,73 млрд, продал – $2,79 млрд.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 18 по 22 мая купил на межбанковском валютном рынке $228 млн, что в 1,4 раза больше, чем неделей ранее ($161,5 млн).

Автор: 

валюта (2147) гривня (1528) курс (1479) Міжбанк (328) НБУ (9237)


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Не думал что такое скажу, готовился к обычному нашему кризису с падением гривни на 30-50%, но НБУ молодцы, единственный гос орган к которому почти нет претензий. Если бы еще камбин облигации не штамповал под идиотские проценты для Бени то пришлось бы опять бороться с дефляцией. Наверное скоро будут менять руководство, сильно нормально работают.
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29.05.2020 22:19 Відповісти
Они этой поддержкой гривни опустошают казну. Янукович тоже этим баловался, пока казна не опустела. Зато гривна держалась, красота то какая! Искусственное поддержание нацвалюты ради поддержания рейтинга президента - это зло и обычно плохо заканчивается. Не можете поддерживать нацвалюту поднятием уровня экономики - пусть валится, иначе будет только хуже.
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31.05.2020 12:30 Відповісти
Сравнил теперешний плавающий курс с копеечной поддержкой на покупку/продажу и фиксированный за счет кредитов.
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31.05.2020 13:16 Відповісти

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