Нацбанк сократил покупку валюты за неделю в 3 раза
Национальный банк Украины в период с 25 по 29 мая купил на межбанковском валютном рынке $72 млн, что в 3,2 раза меньше, чем неделей ранее ($228 млн).
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Вся сумма была куплена в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching), при этом валюту Нацбанк на минувшей неделе не продавал.
В целом с начала года центробанк купил на межбанке $2,73 млрд, продал – $2,79 млрд.
Как сообщалось, Национальный банк в период с 18 по 22 мая купил на межбанковском валютном рынке $228 млн, что в 1,4 раза больше, чем неделей ранее ($161,5 млн).
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Шарик Корровский
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Тунгусский метеорит
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Шарик Корровский
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