Каждая десятая компания в Польше планирует нанять новых работников из Украины, – опрос

Каждая десятая фирма в Польше планирует искать новых работников из Украины, хотя часть польских компаний впервые за последние годы начали трудоустраивать на временные работы поляков.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса "Барометр польского рынка труда", проведенного по заказу компании Personnel Service, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Согласно данным опроса, в первом квартале 2020 года работники из Украины работали в 35% крупных, 12% средних и 10% малых предприятий. Большинство работодателей – 89% – положительно или нейтрально относятся к работникам из Украины и лишь 2% – негативно.

При этом 72% респондентов не видят отличий в компетентности украинских и польских работников.

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Среди качества, за которые работодатели высоко ценят работников из Украины, участники опроса отметили, прежде всего, трудолюбие. Кроме того, украинцы быстро адаптируются к рабочей среде, оперативно учат язык и создают положительную атмосферу. Работодатели также ценят их за скромность.

В то же время результаты опроса показывают, что несмотря на хорошее мнение о работниках из Украины, в ближайшее время им будет сложнее работать в Польше. Впервые за несколько последних лет польские компании, которые ищут работников на временную работу, вместо того украинцев, начали трудоустраивать поляков.