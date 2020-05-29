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"Новая почта" возобновит платное хранение посылок с 1 июня

Группа компаний "Новая почта" с 1 июня возобновляет стандартные условия услуги хранения посылок в отделениях, ранее измененные в связи с карантином.

Как сообщает пресс-служба компании, с 1 июня посылки будут бесплатно храниться 7 календарных дней, на восьмой день будет начисляться плата за хранение, как и было до введения карантина, передает БизнесЦензор.

"Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги", – отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно для отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно. Первым платным днем хранения будет 8 июня. Для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги.

С 1 июня все клиенты получат стандартную информацию о возобновлении действия услуги на все каналы связи – SMS, Viber и т.д.

Как сообщалось, "Нова пошта" ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта после того, как в Украине были введены ограничения в работе городского и междугороднего транспорта.

Автор: 

карантин (2077) Нова пошта (274)


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