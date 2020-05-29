ТРЦ готовятся к оттоку арендаторов после карантина

Увеличение вакантности после карантина может побудить торгово-развлекательные центры (ТРЦ) провести реконцепцию в борьбе за арендаторов и покупателей.

Об этом сообщил ведущий эксперт Colliers International (Украина) Игорь Заболоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К весне следующего года вполне возможно, что ряд проектов, которые более всего потеряют арендаторов или вынуждены будут пойти на чрезвычайные потери в размере арендных платежей, всерьез задумаются о проведении реконцепции или переориентировании на другой сегмент", – сказал эксперт.

По словам Заболоцкого, новые проекты с выходом на рынок после карантина будут особенно агрессивны в борьбе за арендаторов и покупателей, которые за два месяца могли изменить предпочтения по выбору основного места для совершения покупок в пользу более удобных объектов.

Еще одной тенденцией рынка Заболоцкий называет запрос на открытие аутлетов из-за избытка у ритейлеров нераспроданных коллекций "весна-лето".

"У некоторых компаний появились запросы на открытие стоковых форматов, возможно временных, чтобы справиться с избыточным товарным запасом старой коллекции и иметь необходимые оборотные средства для закупки новых", – добавил он.

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В целом во втором квартале рост вакантности площадей на рынке торговой недвижимости будет незначительным, показатель составит до 10%, считает руководитель департамента торговой недвижимости Cushman&Wakefield Ukraine Екатерина Весна.

"Мы прогнозируем повышение вакантности во втором квартале, так как ожидается открытие большого проекта, возможно, не все арендаторы смогут открыться из-за карантинных ограничений, или товары или оборудование могли не доехать, или из-за отсрочки по экономическим причинам. Но я бы не говорила о значительном увеличении: было 9,3% на конец 2019 года, сейчас, может, будет 10%", - рассказала она.