Минфин запустил центр проверки таможенной стоимости импортных товаров

В Государственной таможенной службе заработал таргетинг-центр, который должен обеспечивать соблюдение достоверности декларирования и полноту налогообложения таможенными платежами.

Центр создан на базе центрального аппарата Таможенной службы с целью аналитической и практической поддержки таможен, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Согласно сообщению, таргетинг-центр обслуживает рабочая группа специалистов Гостаможслужбы, которые будут мониторить таможенное оформление.

"В зоне внимания группы – все таможенные декларации. Их оперативный анализ позволит обратить внимание таможенников на отдельные рисковые операции. Таким образом, можно будет предупреждать потенциальные нарушения таможенного законодательства", – отмечают в Минфине.

При этом в министерстве заверили, что для декларантов никаких изменений в процедуре оформления не произойдет, а введение работы таргетинг-центра направлено исключительно на предупреждение правонарушений.

"Запуск таргетинг-центра усилит контроль за работой таможен по проведению таможенных формальностей, улучшит достоверность декларирования и будет способствовать поступлению платежей в государственный бюджет", – обещают в Министерстве финансов.

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Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом заседании 24 апреля уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кабинет министров назначил главой Налоговой службы Алексея Любченко, а временно исполняющим обязанности главы Таможенной службы – руководителя одного из ее департамента Игоря Муратова.