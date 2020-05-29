Крюковский завод сократил квартальную прибыль в 4 раза

АО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) в январе-марте 2020 года получило консолидированную чистую прибыль в размере 74,5 млн грн, что в 4,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (310,75 млн грн).

Согласно обнародованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку промежуточной отчетности предприятия, чистый доход от реализации продукции за этот период сократился на 43% – до 1,11 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Консолидированная валовая прибыль сократилась почти в 4,5 раза – до 101,06 млн грн, а прибыль от операционной деятельности снизилась почти впятеро – до 78,02 млн грн.

Как сообщалось, ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) завершило 2019 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 828,87 млн грн (неконсолидированной), что на 70% больше, чем годом ранее.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

Завод выпустил в прошлом году 5,28 тыс. грузовых вагонов – на 43,2% больше, чем годом ранее (3686 единиц).