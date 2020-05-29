Шмыгаль получил 3 миллиона зарплаты в компаниях Ахметова

Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал 3,39 млн грн заработной платы и гараж во Львове.

Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации главы правительства в реестре Национального агентства по предотвращению коррупции, передает БизнесЦензор.

В том числе в 2019 году Шмыгаль получил 2,23 млн грн заработной платы от ОП "Бурштынская ТЭС" АО "ДТЭК Западэнерго", еще 925,46 тыс. грн он получил в качестве зарплаты консультанта по совместительству в ООО "ДТЭК Востокэнерго".

В то же время после прихода на госслужбу в прошлом году на должности главы Ивано-Франковской областной администрации Шмыгаль зараболат всего 229,96 тыс. грн.

На счету в "Приватбанке" премьер разместил 80,76 тыс. грн, в ПУМБ – 5,4 тыс. грн. Наличными премьер хранит $155 тыс., а его жена – еще $80 тыс.

Шмыгаль также указал в декларации гараж во ЬЛвове площадью 15,9 кв. м и земельный участок во Львовской области площадью 2200 кв. м.

Жене главы правительства также принадлежит автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска, дом площадью 215,9 кв. м и участок земли площадью 151 кв. м во Львове, четверть участка площадью 458 кв. м в совместной собственности, нежилое здание площадью 417,2 кв. м в Камьянке-Бузской, а также земельный участок во Львовской области площадью 2200 кв. м.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Перед этим 4 февраля Верховная Рада назначила главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий, предварительно уволив с должности главы этого министерства Алену Бабак.

До назначения главой ОГА в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.