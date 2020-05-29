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"Гарантированный покупатель" сократил расчеты по "зеленому тарифу" до 5-11%. ИНФОГРАФИКА

"Гарантированный покупатель" полностью рассчитался с производителями электроэнергии по зеленому тарифу только за январь и февраль, расчеты за март-май 2020 года колеблются в пределах 5-11% начисленных сумм.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия, передает БизнесЦензор.

Согласно приведенным данным, по состоянию на 25 мая с начала года было приобретено 3,81 млн кВт-ч электроэнергии из возобновляемых источников, в счет ее оплаты по "зеленому тарифу" выплачено 5,8 млрд грн.

При этом расчеты за март составили 0,5 млрд грн или 11%, за апрель – 0,25 млрд грн (5%), за май – 0,22 млрд грн (7%).

Источником расчетов по задолженности госпредприятие указывает не поступившие от "Укрэнерго" средства в объеме 11,2 млрд грн.

Гарантированный покупатель сократил расчеты по зеленому тарифу до 5-11% 01

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Как сообщалось, по данным НКРЭКУ, дефицит средств единственного покупателя "зеленой" электроэнергии – госпредприятия "Гарантированный покупатель" – в 2020 году достигнет 32 млрд грн.

В феврале  "Гарантированный покупатель" прогнозировал дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.

Минэнерго тогда же прогнозировало на 2020 год дефицит госпредприятия "Гарантированный покупатель" для выплат по "зеленому тарифу" в размере 19 млрд грн.

При этом по состоянию на начало мая госпредприятие оценивало долг перед производителями из возобновляемых источников (ВИЭ) в более 12 млрд грн.

"Гарантированный покупатель" также должен 4,8 млрд грн "Энергоатому" и 166 млн грн – "Укргидроэнерго". При этом долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", по его словам, превысил 17,1 млрд грн.

Автор: 

альтернативна енергетика (697) Зелений тариф (333) Гарантований покупець (140)


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