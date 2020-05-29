Венгрия продлила сроки льготного кредита для Украины на 50 миллионов евро

Украина и Венгрия подписали межправительственный протокол о внесении изменений в Рамочный договор о предоставлении украинской стороне кредита на условиях связанной помощи.

Документ был подписан в ходе визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Будапешт, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МИДа.

В ходе визита стороны также подписали протокол о внесении изменений и Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Министерством инновации и технологии Венгрии.

Как сообщалось, в марте Украина и Венгрия согласовали продление сроков выделения кредита на сумму 50 млн евро на развитие инфраструктуры в приграничных регионах, срок которого истекал 2 июня.

Кредитные средства планируется направить на реконструкцию моста через Тысу в Загоне, строительство автобана к границе с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска через границу.

Напомним, еще в марте 2017 года Верховная Рада ратифицировала рамочный договор между правительствами Украины и Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи для строительства дорог. Общий размер кредитных средств – до 50 млн евро, срок кредитования – 18,5 лет, отсрочка платежа по кредиту и процентам за пользование – 1,5 года.

Приоритетные проекты, которые будут финансироваться в рамках договора: строительство объездной автомобильной дороги Берегового и с.Астей; капитальный ремонт дороги Петрово – КПП "Паладь", текущий средний ремонт дороги M24 Мукачево – Берегово.