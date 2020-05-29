Счетная палата заметила риск срыва плана поступлений в госбюджет

Данные за январь-апрель свидетельствуют о значительных рисках невыполнения государственного бюджета в 2020 году, прежде всего в части поступлений.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава Счетной палаты напомнил, что в апреле этого года в закон о государственном бюджете внесены изменения по уменьшению объема доходов на 120 млрд грн и увеличение расходов на 82 млрд грн.

"Согласно отчетности в апреле, почти половину доходов общего фонда получена от Национального банка, который перечислил весь объем средств за год, что свидетельствует о значительных рисках невыполнения в текущем году государственного бюджета, прежде всего в части поступлений", – отметил Пацкан.

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Как сообщалось, по данным Госказначейства, доходы государственного бюджета в апреле 2020 года составили 103,95 млрд грн, что на 11,6% или на 13,64 млрд грн меньше плана и на 7,1% ниже апреля 2019 года.

В частности, таможня в апреле принесла 19,55 млрд грн – отставание от плана составило 36,4% или 11,21 млрд грн, от прошлогоднего показателя – 22,7%.

Налоговые поступления в апреле составили 26,68 млрд грн, что на 16,2% меньше плана и на 6,9% ниже прошлогоднего уровня.

Доходы местных бюджетов в апреле 2020 года снизились на 18,5% и были на 21,7% ниже ожидаемого показателя – 25,05 млрд грн.

При этом Национальный банк Украины (НБУ) 1 апреля перечислил в государственный бюджет 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год, что на 2 млрд грн больше, чем запланировано законом о госбюджете на 2020 год.