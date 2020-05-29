Суд заочно арестовал бывшего владельца "VAB Банка"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 28 мая удовлетворила апелляционную жалобу прокурора и избрала бывшему владельцу ПАО "ВиЭйБи Банк", который находится в международном розыске, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает БизнесЦензор.

"Таким образом, суд апелляционной инстанции отменил решение следственного судьи, который отказал в заочном избрании подозреваемому по делу меры пресечения", – отмечается в сообщении.

В свою очередь бывший владелец "ВиЭйБи Банка", владелец "Укрлендфарминга" Олег Бахматюк заявил, что находится в Австрии и готов оспаривать запрос украинской стороны на экстрадицию в случае его поступления, передает Интерфакс-Украина.

Экс-владелец банка также уточнил, что обжалует действия судей ВАКС в Высшем совете правосудия, подчеркнув, что в идентичных делах экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-главы администрации президента Андрея Клюева апелляционная палата ВАКС отказала в применении мер пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщалось, в ноябре 2019 года Министерство внутренних дел по заявлению Национального антикоррупционного бюро внесло экс-владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти.

13 ноября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении фактическому владельцу и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" (VAB Банка) о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Национального банка Украины. Местонахождение этих лиц пока не установлено, отмечали в НАБУ.

По состоянию на 2015 год собственником "ВиЭйБи Банк" был Олег Бахматюк с 86,778% в статутном капитале. С 2012 года по 2014 год главой правления банка был Денис Мальцев.

Таким образом, круг подозреваемых в завладении стабилизационным кредитом НБУ вырос до 10 человек. Восьми лицам, среди которых действующие и бывшие чиновники НБУ, ПАО "ВиЭйБи Банк" и ряда частных компаний, аффилированных с собственниками "ВиЭйБи Банка", о подозрении сообщено 11-12 ноября 2019 года.

Напомним, в ночь на 12 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.

Суд избрал меру пресечения Писаруку в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

Задержанным сообщили о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн. По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита, несмотря на то, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.

В VAB Банк в 2014 году была введена временная администрация.