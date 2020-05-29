Украина надеется расширить поставки продуктов питания в Японию, – Петрашко

Украина готова обсуждать расширение ассортимента продуктового экспорта на японский рынок.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе встречи с послом Японии в Украине Такаши Кураи, передает БизнесЦензор.

"Украина готова к дальнейшей активизации конструктивного диалога по расширению ассортимента украинских пищевых продуктов на японский рынок", – сказал Петрашко.

Как говорится в сообщении Министерства, за три месяца 2020 года объем двусторонней торговли составили более $273 млн, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В частности, экспортировано товаров и услуг на сумму почти $51 млн.

Также была отмечена заинтересованность Украины в привлечении японских инвестиций в перспективные отрасли, такие как IT, инфраструктура, агропромышленный комплекс, космическая отрасль, охрана окружающей среды, обращение с твердыми бытовыми отходами, возобновляемые источники энергии и тому подобное.

По состоянию на 31 декабря 2019 года объем японских инвестиций составил $139,86 млн.