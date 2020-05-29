БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2099 відвідувачів онлайн
Новини
350 0

Производство автомобилей в Великобритании рухнуло до минимума со времен Второй мировой

Производство автомобилей в Великобритании рухнуло до минимума со времен Второй мировой

Производство автомобилей в Великобритании в апреле упало на 99,7% в годовом выражении и стало минимальным со времен Второй мировой войны.

Об этом свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, в прошлом месяце с заводов было поставлено лишь 197 спортивных автомобилей, автомобилей премиум-класса и класса "люкс", сборка которых в целом была завершена до приостановки производства в связи с коронавирусом. В том числе британским потребителям было поставлено 45 машин.

"Учитывая приостановку автомобилестроительных заводов в апреле, эти показатели не выглядят удивительными, однако они отражают невероятные трудности, с которыми сталкивается отрасль в связи с падением доходов практически до нуля в прошлом месяце", – заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хос.

В марте производство автомобилей в стране снизилось на 37,6%.

В условиях пандемии британские автомобилестроительные заводы переключились на производство индивидуальных средств защиты (ИСЗ), включая защитные лицевые экраны для медперсонала. По данным SMMT, в апреле автопроизводители выпустили более 700 тыс. ИСЗ.

Автор: 

Велика Британія (1196) автомайдан (2) Aston Martin (4)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 