"Газпром" отказался снизить цену на газ для Беларуси

Российский "Газпром" не рассматривает вопрос пересмотра цен на газ для Беларуси, несмотря на падение мировых цен на топливо.

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словам главы российской компании, вопрос об условиях поставок газа в Беларусь в 2021 году будет вестись после погашения долга за текущие поставки, который на сегодня составляет $165,57 млн.

"Как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года", – сказал Миллер, добавив, что соответствующее письмо было направлено министру энергетики Беларуси.

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Как сообщалось, в середине мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в год 75-летия Победы во Второй мировой войне Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Беларусь.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?", – заявил Лукашенко

Ранее Лукашенко неоднократно призывал Россию снизить цены на газ для Беларуси до мировых.

Минск ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. Годовой контракт на поставку газа в Беларусь по $127 за тысячу кубометров был заключен 14 февраля 2020 года.