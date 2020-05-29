Чернобыльскую зону открыли для туристов

Зона отчуждения открывается для посещения, однако посетителям надо будет соблюдать ряд условий.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по управлению зоной отчуждения в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, государственное предприятие "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" разработало рекомендации для посещения зоны отчуждения и зоны обязательного отселения на время адаптивного карантина.

"Обязательными условиями посещения зоны отчуждения является прохождение температурного скрининга при посадке в автобус в зону отчуждения и на контрольном пункте пропуска "Дитятки", наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук, а также соблюдение социальной дистанции", – говорится в заявлении.

Желающие посетить зону с температурой выше 37,2 или симптомами респираторных заболеваний не будут допускаться к поездкам. Кроме того, если таких людей обнаружат в составе группы на КПП "Дитятки", запрет на въезд будет распространяться на всю группу. Группы должны быть не больше 10 человек.

На время адаптивного карантина будет действовать только один однодневный маршрут, в который входят село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка Чернобыльской атомной электростанции.