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ФГИ заявил о смене близкого к Коломойскому руководства "Центрэнерго"

ФГИ заявил о смене близкого к Коломойскому руководства

Фонд государственного имущества сменил подконтрольное Игорю Коломойскому руководство государственного ПАО "Центрэнего".

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Фонда Дмитрий Сенниченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня мы вернули под контроль государства "Центрэнерго". Несмотря на все сопротивление: судебный троллинг, неоднократное минирование здания Фонда госимущества, давление на наблюдательный совет "Центрэнерго", – сообщил Сенниченко.

"Мы сделали выводы после прошлой неудачной попытки назначить нового руководителя компании, и провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго" Александра Корчинского. Все это – сегодня, буквально за 4-5 часов", – уточнил глава ФГИ.

В то же время Сенниченко отметил, что ФГИ пока не имеет доступа к информации о состоянии дел на предприятии.

"Предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало от нас данные аудита. Все, что у нас есть – это большие подозрения, что не все гладко. Я думаю, если бы все было в порядке, то не надо было бы минировать Фонд, лишь бы не собрался наблюдательный совет", – добавил глава ФГИ.

Читайте также: Подконтрольное Коломойскому "Центрэнерго" готовится к приватизации, – Зеленский

Как сообщалось, ранее Сенниченко заявил, что Апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.

Напомним, еще 4 марта Кабмин обнародовал распоряжение от 26 февраля, которым согласовал предложение Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Корчинского и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго".

В тот же день Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Перед голосованием за это решение Гончарук назвал среди достижений правительства под своим руководством борьбу с коррупцией, упомянув смену близкого к Игорю Коломойскому руководства "Центрэнерго".

Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"

Автор: 

Коломойський (1772) Центренерго (453) ФДМУ (1363) Сенниченко Дмитро (59)


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Ой! Ну обжалуют в Верховном...
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29.05.2020 16:20 Відповісти
это тебе так хочется???
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29.05.2020 22:10 Відповісти
Нет. Ещё вапросы?
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30.05.2020 09:33 Відповісти
Лещенко повідомляв, що весь архів Центренерго
беня вивіз у КончуЗаспу і охороняє зі зброєю
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29.05.2020 17:08 Відповісти
Очень может быть, так как это документальное подтверждение ограбления госпредприятия.
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30.05.2020 08:40 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/kolomoyskiy-spryatal-ofis-centrenergo-v-sanatorii-pod-kievom-nashi-groshi-355990_.html Коломойский спрятал офис "Центрэнерго" в санатории под Киевом - "Наші гроші"► Видео
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30.05.2020 23:59 Відповісти
Выдали бы Коломойского США по их запросу, и Коломойский пожизненно сидел бы, и Центроэнерго работало на Украину. А так, чего бумагу портить заклинаниями в адрес этого прохвоста. Пустопорожнее.
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31.05.2020 09:22 Відповісти
Целое событие! Фирма ГОСУДАРСТВЕННАЯ ведь? Да. Это деньги на СОЦИАЛЬНЫЕ нужды должны бы были пойти( если бы прибыль была) Нормальный собственник что бы делал? Назначил( по конкурсу) дирекцию,определил критерии работы ( и контроля) ,проводил аудит и ТРЕБОВАЛ ПРИБЫЛЬНОСТИ работы фирмы. Если фирма работает убыточно то хозяин(ФГИ) ДОЖЕН сменить дирекцию( после аудита и в случае воровства передаче материалов в прокуратуру) Если этого не происходит( а ГОСУДАРСТВУ) наносится ущерб значит виноват ФГИ и ТОТ( правительство) кто его назначил и ТОТ кто осуществляет контроль в этой области за правительством . Когда это ******** закончится? Убыток для казны в МИЛЛИАРДЫ( НАШИ) и нет виновных. Это ,между прочим,в особо крупных размерах воровство и ВСЕХ причастных( банду расхитителей - комитет РАДЫ- правительство-ФГИ- дирекция предприятия) нужно садить ПОЖИЗНЕННО с КОНФИСКАЦИЕЙ. Это ж миллиарды? Или воровство МИЛЛИАРДОВ в НИЩЕМ государстве это норма? Тогда зачем платить налоги и содержать такое неэффективное государство? ЗАЧЕМ содержать МИЛЛИОНЫ чинуш? Сократить уродов в СТО раз. Ведь если Я не буду платить более 60% налогов то СМОГУ заплатить и за медицину( в и так за нее плачу сам) и за образование( и так плачу сам) выберу судей( вместе с громадой) тех кого МЫ захотим( по нашим критериям,в не бизнесменов,использующих диктат государства для выкачивания денег с нас),оплачу муниципальную полицию,которая МЕНЯ будет защищать,а не насиловать граждан! Зачем МНЕ такое импотентное говногосударство,которое только и говорит плати,плати,плати и при этом не выполняет НИЧЕГО из своих обязательств? Конституция( общественный договор) НАРУШЕНА в КАЖДОМ законе принимаемом в ПРОТИВОРЕЧИИ с Конституцией!!!! Какая **** продажа земли? Какая платная медицина? Какие участки по 1000 гектаров СЕЙЧАС у судей,прокуроров,чинуш? Какие ЛИЧНЫЕ озера и пляжи на берегу рек? Какие маетки ВНУТРИ лесов( общенародной собственности)? Какие тарифы,которые НЕВОЖМОЖНО заплатить большинству населения( социальное государство)? Какое право на защиту( полицейские насилуют в участке)? ГДЕ ЗАКОН в Украине? Нет,тогда зачем КОРМИТЬ ТЕХ,кто призван организовывать его соблюдение? Зачем?????
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31.05.2020 09:54 Відповісти

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