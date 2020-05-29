Horizon Capital купила миноритарный пакет площадки по торговле косметикой MakeUp

Инвесткомпания Horizon Capital приобрела миноритарный пакет акций онлайн-ритейлера в сегменте косметических товаров MakeUp Group (MAKEUP).

Стоимость сделки не раскрывается, однако отмечается, что речь идет о "значительном" пакете акций, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-релиз компаний.

Основанная в 2009 году MakeUp является ведущим онлайн-ритейлером товаров для красоты в Европе. Компания сотрудничает с более 2 тыс. поставщиков, имеет собственную систему управления складом с использованием искусственного интеллекта, полностью автоматизированные системы обработки заказов и планирования доставки, которые работают круглосуточно и обрабатывают заказ в течение нескольких минут.

"Хотя сейчас беспрецедентные времена во всем мире, Horizon Capital намерен вложить более $100 млн инвестиций в новые соглашения. В нас верят наши инвесторы – американские и европейские институты, которые имеют более $350 млрд под управлением и стремятся инвестировать вместе с нами в быстрорастущие, выдающиеся компании в Украине", – отметила основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная.

"Синергия наших компаний обеспечит ускорение развития MakeUp для достижения общей цели – создания ведущего европейского онлайн-игрока в сегменте товаров для красоты", – сказал Сергей Волобуев, генеральный директор MakeUp.

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Сейчас MakeUp ведет свою деятельность в 14 странах, среди которых Австрия, Болгария, Италия, Казахстан, Молдова, Польша, Республика Беларусь, Российская Федерация, Румыния, Словакия, Венгрия, Украина, Чехия.

Компания стремится распространить свою уникальную клиенто-ориентированную модель на новых рынках Европейского Союза, включая Францию, Испанию, Португалию, Великобританию, Швейцарию, страны Бенилюкса и Балкан, ускорив свою общеевропейскую экспансию в 2020 году.

Horizon Capital является ведущей инвестиционной компанией в Украине и Молдове, которая управляет четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $850 млн.