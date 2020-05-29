ООН ожидает падения международных поездок на 60-80%

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) прогнозирует, что количество международных поездок в 2020 году сократится на 60-80% из-за введенных по всему миру ограничений и повсеместного закрытия границ пандемии в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Это поставит под угрозу 100-120 млн рабочих мест, а потери сектора составят от $910 млрд до $1,2 трлн.

UNWTO приняла рекомендации по восстановлению мирового туризма после пандемии COVID-19.

"В сотрудничестве с Глобальным кризисным комитетом по туризму UNWTO подготовила рекомендации для помощи правительствам стран и частному бизнесу в преодолении кризиса из-за COVID-19. Они включают работу по семи направлениям, среди них - снижение давления на экономику, разработка протоколов безопасности и стимулирование инноваций в турсекторе", - говорится в сообщении организации.

Главный фокус рекомендаций сосредоточен на восстановлении доверия путешественников посредством введения протоколов безопасности. Это будет подразумевать измерение температуры, социальное дистанцирование и всеобщую дезинфекцию. В вопросах цифровых инноваций UNWTO будет сотрудничать с Google.

"Кризис из-за пандемии показал возросшую роль технологий в нашей жизни. Дальнейшее цифровое преобразование туризма сделает сектор более устойчивым и создаст новые возможности для людей во всем мире", - сказал генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили.