Коломойский вывез офис "Центрэнерго" в охраняемый санаторий под Киевом, – Лещенко

Олигарх Игорь Коломойский перевез центральный офис "Центрэнерго" в один из санаториев в селе Рудыки Обуховского района Киевской области.

Как передает БизнесЦензор, об этом бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко", член набсовета "Укразализныци" Сергей Лещенко сообщил на своем канале в Telegram.

"По информации наших инсайдеров, накануне возможного штурма Коломойский перевез из Киева центральный офис "Центрэнерго", который теперь забаррикадировался в одном из санаториев Обуховского района Киевской области. Вся документация, которая является важной для Коломойского и его подручного, бывшего депутата Евгения Геллера, также переехала в этот санаторий", – сообщил Лещенко.

"Объект, где теперь находится центральный офис "Центрэнерго", превратился в крепость с колючей проволокой, бетонными блоками и автоматчиками. Все это делается в связи с возможным штурмом для освобождения кресла главы государственной компании от ставленника олигарха", – добавил бывший депутат.

Читайте также: Глава ФГИ не видит перспектив приватизации "Центрэнерго" после передачи контроля Коломойскому

Как сообщалось, ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что Апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.

Напомним, еще 4 марта Кабмин обнародовал распоряжение от 26 февраля, которым согласовал предложение Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Корчинского и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго".

В тот же день Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Перед голосованием за это решение Гончарук назвал среди достижений правительства под своим руководством борьбу с коррупцией, упомянув смену близкого к Игорю Коломойскому руководства "Центрэнерго".

Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"