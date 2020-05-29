Из-за введенных ограничений крупнейшая в Украине АЭС сократит производство электроэнергии в 2 раза

Из-за балансовых ограничений крупнейшая атомная электростанция Европы – Запорожская АЭС – сократит производство электроэнергии в мае почти вдвое, по сравнению с маем 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает БизнесЦензор.

Так, по состоянию на конец суток 28 мая ЗАЭС выработала 1,43 млрд кВт-ч электроэнергии.

"Таким образом, по итогам месяца производство электроэнергии на станции составит около 1,6 млрд кВт-ч, что на 1,3 млрд кВт-ч меньше, чем за аналогичный период прошлого года (за май 2019 года ЗАЭС выработала 2,9 млрд кВт-ч электроэнергии)", – отмечается в сообщении.

В частности, за минувшие сутки ЗАЭС выработала 51 млн кВт-ч электроэнергии, в работе находятся 3 энергоблока станции, все – с балансовыми ограничениями:

энергоблок №1 работает на мощности 600 МВт, балансовое ограничение – 380 МВт;

энергоблок №2 работает на мощности 920 МВт, балансовое ограничение – 100 МВт;

энергоблок №6 работает на мощности 600 МВт, балансовое ограничение – 420 МВт.

На энергоблоке №3 ЗАЭС завершается капитальный ремонт, который идет 162 сутки.

На энергоблоке №4 – 29 сутки капитального ремонта. На энергоблоке №5 – 44 сутки среднего ремонта. Все работы выполняются согласно графику.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Запорожская АЭС работает надежно и безопасно", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что ограничения на производство электроэнергии на атомных станциях привели к падению выработке энергии на АЭС 27 мая до исторического минимума – 6630 МВт при установленной мощности 9490 МВт.

Согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.