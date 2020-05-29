Цены на автогаз выросли за неделю на 7%

За прошедшую неделю с 22 по 29 мая средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 7% или на 65 копеек за литр – до 10,20 грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Всего с начала мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились на 60% или 3,40 грн/л.

За прошедшую неделю наименьший рост розничных цен – на 20-25 копеек за литр – зафиксирован в консолидированной сети "Привата". В результате почти во всех регионах на конец недели средняя цена на стелах АЗС ANP, "Авиас" и "Укрнафта" стала самой низкой среди остальных розничных операторов.

Средняя цена на станциях ОККО за неделю повысилась на 50 копеек за литр, на АЗС KLO – на 60 коп., WOG – на 80 копеек за литр.

Сети UGP, Glusco, "БРСМ-Нафта" за прошедшую неделю повысили цены в пределах 0,90-1,2 грн/л.

В разрезе регионов, наибольший рост за прошедшую неделю зафиксирован в Херсонской, Запорожской, Киевской и Житомирской областях – на 80-90 копеек за литр. В Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской – на 30-50 коп./л.

По состоянию на 29 мая соотношение средней цены автогаза к цене А-95 составляет 46,7% ,в то время как на конец апреля оно было 38,3%.

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Как сообщалось, за неделю с 15 по 22 мая цены на сжиженный газ в сетях АЗС выросли в среднем на 93 копейки или на 10,8% – до 9,55 грн/л.

Стремительный рост оптовых цен на автогаз начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса. С начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 48% – до 17,12 тыс. грн за тонну.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л