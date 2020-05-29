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Трамп подписал указ об ужесточении контроля за социальными сетями

Трамп подписал указ об ужесточении контроля за социальными сетями

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который направлен на то, чтобы "удалить или изменить" положение статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая ограждает операторов соцсетей от ответственности за контент, размещаемый пользователями.

Трамп также анонсировал законодательную инициативу, которая может отменить или ослабить закон, защищающий интернет-компании, включая Twitter и Facebook, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Президент заявил, что генеральный прокурор США Уильям Барр "немедленно" приступит к разработке законодательства для регулирования соцсетей.

"Я думаю, что мы можем сказать, что мы будем регулировать это", – сказал Трамп перед подписанием указа.

"Ко мне обращались демократы, которые хотят это сделать, поэтому я думаю, что может возникнуть ситуация поддержки обеими партиями", – сказал Трамп.

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В свою очередь сеть Twitter назвала указ "реакционным и политизированным подходом к важнейшему закону" и сообщила, что попытки ослабления статьи 230 будут "угрожать будущему онлайн-дискурса".

Представитель Google заявил, что указ навредит "экономике Америки", в то время как представитель Facebook сообщил, что он "подтолкнет платформы к цензурированию всего, что может оскорбить кого-либо".

Трамп пригрозил начать регулировать или закрывать социальные сети в среду, на следующий после того, как Twitter Inc впервые добавила предупреждение для некоторых твитов президента, призывающее читателей проверять факты из его заявлений.

Трамп, использующий Twitter практически каждый день для продвижения своей политики и нападок на оппонентов, долгое время бездоказательно утверждал, что сайт предвзято настроен в пользу демократов. Аналогичные обвинения Трамп и его сторонники выдвигали против Facebook, соцсети, которую предвыборный штаб Трампа активно использует для агитации.

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Facebook (504) США (4800) Twitter (211) соціальні мережі (756) Трамп (591)


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