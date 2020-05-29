Трамп подписал указ об ужесточении контроля за социальными сетями

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который направлен на то, чтобы "удалить или изменить" положение статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая ограждает операторов соцсетей от ответственности за контент, размещаемый пользователями.

Трамп также анонсировал законодательную инициативу, которая может отменить или ослабить закон, защищающий интернет-компании, включая Twitter и Facebook, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Президент заявил, что генеральный прокурор США Уильям Барр "немедленно" приступит к разработке законодательства для регулирования соцсетей.

"Я думаю, что мы можем сказать, что мы будем регулировать это", – сказал Трамп перед подписанием указа.

"Ко мне обращались демократы, которые хотят это сделать, поэтому я думаю, что может возникнуть ситуация поддержки обеими партиями", – сказал Трамп.

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В свою очередь сеть Twitter назвала указ "реакционным и политизированным подходом к важнейшему закону" и сообщила, что попытки ослабления статьи 230 будут "угрожать будущему онлайн-дискурса".

Представитель Google заявил, что указ навредит "экономике Америки", в то время как представитель Facebook сообщил, что он "подтолкнет платформы к цензурированию всего, что может оскорбить кого-либо".

Трамп пригрозил начать регулировать или закрывать социальные сети в среду, на следующий после того, как Twitter Inc впервые добавила предупреждение для некоторых твитов президента, призывающее читателей проверять факты из его заявлений.

Трамп, использующий Twitter практически каждый день для продвижения своей политики и нападок на оппонентов, долгое время бездоказательно утверждал, что сайт предвзято настроен в пользу демократов. Аналогичные обвинения Трамп и его сторонники выдвигали против Facebook, соцсети, которую предвыборный штаб Трампа активно использует для агитации.