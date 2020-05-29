На Ривненщине 78% участников акции "Твоя энергонезависимость" оставили средства для оплаты газа

На 28 мая почти 1600 участников акции "Твоя энергонезависимость" в Ривненской области перевели остатки неиспользованных акционных средств на лицевые счета в ООО "Ривнегаз Сбыт".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ривнегаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Это более 78% клиентов компании, которые приняли участие в акции, проводимой в августе-сентябре прошлого года НАК "Нафтогаз Украины", и написали заявление на возврат средств. В дальнейшем эти средства потребители смогут использовать для оплаты потребленного газа", - сообщает компания.

Всего участниками акции "Твоя энергонезависимость" стали 2050 потребителей "Ривнегаз Сбыта".

"Из-за необычно теплой зимы и ощутимого снижения цены на газ в отопительный период, не все потребители исчерпали свой запас голубого топлива. Поэтому с 20 апреля в Личном кабинете на веб-сайте www.104.ua доступен функционал, который позволяет направить эти средства на оплату текущего потребления или вернуть на карточный счет", - рассказывает директор ООО "Ривнегаз Сбыт" Леонид Кошельник.

Для того, чтобы получить средства на банковский счет, необходимо направить заявление установленного образца на почтовый адрес (33027, г. Ривне, ул. Вышенского, 4, или на электронный адрес компании [email protected]

Проверить информацию о возврате средств можно с помощью онлайн-сервисов 104.ua или позвонив в контакт-центр по номеру телефона/факса (0362) 48-90- 04).

Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" размещен по ссылке https://rvgaszbut.104.ua/ua/

Компания сможет вернуть средства потребителям сразу по получении заявления. "Ривнегаз Сбыт" призывает участников акции определиться с остатком средств в ближайшее время.