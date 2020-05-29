Шмыгаль надеется получить $1,9 миллиарда от МВФ уже 6 июня (обновлено)

Международный валютный фонд утвердит пакет займов для Украины в размере $5 млрд на заседании совета директоров 5 июня, а первый транш в размере $1,9 млрд долларов будет выделен на следующий день.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Reuters, передает БизнесЦензор.

"5 июня состоится заседание совета директоров и, наверное, уже 6 июня по украинскому времени мы ожидаем транш", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, второй транш на сумму $1,6 млрд Украина может получить в сентябре, а третий транш в размере $1,5 млрд – в следующем году.

Шмыгаль отметил, что правительство продолжает заимствования на внутреннем рынке для финансирования дефицита госбюджета, но пока не видит необходимости в выходе на внешние рынки капитала.

Глава правительства сообщил, что, по предварительной оценке, падение ВВП Украины во втором квартале может достичь 12% из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Однако в следующем году ВВП может увеличиться на 3,6-4%.

Премьер-министр также сообщил, что правительство не планирует ограничивать экспорт пшеницы в течение следующих двух месяцев, хотя квота, которую правительство ранее согласовывало с трейдерами, исчерпана.

"В конце июня уже будет начинаться сбор нового урожая... Это как раз время, чтобы Украина зарабатывала деньги, валютную выручку, и аграрный сектор мог дальше развиваться. Мы точно с июня-июля не должны вводить никаких ограничений, наоборот – должны поддерживать, способствовать экспорту и всячески обеспечивать работу аграриев", – подчеркнул глава Кабмина.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Международный валютный фонд заявил о достижении соглашения с Украиной на уровне персонала (staff level agreement) о новой программе финансирования stand-by (SBA) объемом $5 млрд.

Перед этим президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №590-IX (так называемый "антиКоломойский" закон, который оставался последним условием предоставления новой программы сотрудничества с МВФ.

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