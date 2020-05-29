ДТЭК Ахметова манипулирует ценой на рынке электроэнергии, – НКРЭКУ

Группа компаний ДТЭК Рината Ахметова манипулирует ценами на оптовом рынке электроэнергии, обвалив цену на рынке "на сутки вперед".

Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает БизнесЦензор.

"В последние дни на биржевом сегменте рынка электроэнергии (рынок "на сутки вперед") наблюдаются беспрецедентные действия, приводящие к обвалу цены электроэнергии. Такое падение цены носит явно искусственный характер, поскольку не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины. НКРЭКУ проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что такой ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК, путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед", – сказано в сообщении.

В то же время в Нацкомиссии отмечают запуск информационной кампании а СМИ по дискредитации действий НКРЭКУ, которые якобы привели к обвалу цены и кризиса в энергетике.

"Четко прослеживается черная пиар-кампания по отдельным членам НКРЭКУ, которая носит откровенно заказной характер, а обвинения, которые выражают отдельные политики и "эксперты" является откровенной клеветой. В частности относительно действий члена НКРЭКУ Д.Коваленка", – отмечается в заявлении.

В Нацкомиссии напомнили, что все решения НКРЭКУ принимаются коллегиально, с предварительным обсуждением, учитывая замечания участников рынка и потребителей.

"Члены НКРЭКУ не должны быть лояльными к любым финансово-промышленным группам, а балансируют интересы производителей, поставщиков и потребителей электрической энергии, в частности в условиях кризиса, вызванного COVID-19, с целью сохранения энергосистемы страны", – подчеркивают в Нацкомисии.

Вместе с тем, учитывая масштабную кампанию по дестабилизации рынка, НКРЭКУ вынесет на следующее заседание проект решения по определению минимальных цен на рынке "на сутки вперед" на уровне 980 грн/МВт в дневной период и 567 грн/МВт в ночное время.

"Такое решение поможет стабилизировать ценовую ситуацию на рынке, если отдельные участники будут продолжать начатую кампанию", – пояснили в Нацкомиссии.

Кроме того, НКРЭКУ в ближайшее время вместе с Антимонопольным комитетом намерена принять меры реагирования в отношении действий участников рынка.

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Как сообщалось, ранее глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что действия генерирующих, поставляющих и промышленных компаний СКМ Рината Ахметова привели к тому, что 25-26 мая базовая цена электроэнергии (Base) на "Рынке на сутки вперед" (РСВ) обвалилась до 800 – 850 грн за кВт-ч, тогда как еще 22 мая этот показатель был на уровне 1200 грн за кВт-ч. В связи с этим депутат обратился в Антимонопольный комитет (АМКУ) и СБУ.

В то же время, по словам собеседника БЦ, присутствовавшего 26 мая на совещании участников энергетического рынка с членами Кабмина под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко обвинил в падении цены руководство Нацкомиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), потребовав его замены.