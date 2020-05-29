ДТЭК Ахметова манипулирует ценой на рынке электроэнергии, – НКРЭКУ
Группа компаний ДТЭК Рината Ахметова манипулирует ценами на оптовом рынке электроэнергии, обвалив цену на рынке "на сутки вперед".
Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает БизнесЦензор.
"В последние дни на биржевом сегменте рынка электроэнергии (рынок "на сутки вперед") наблюдаются беспрецедентные действия, приводящие к обвалу цены электроэнергии. Такое падение цены носит явно искусственный характер, поскольку не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины. НКРЭКУ проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что такой ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК, путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед", – сказано в сообщении.
В то же время в Нацкомиссии отмечают запуск информационной кампании а СМИ по дискредитации действий НКРЭКУ, которые якобы привели к обвалу цены и кризиса в энергетике.
"Четко прослеживается черная пиар-кампания по отдельным членам НКРЭКУ, которая носит откровенно заказной характер, а обвинения, которые выражают отдельные политики и "эксперты" является откровенной клеветой. В частности относительно действий члена НКРЭКУ Д.Коваленка", – отмечается в заявлении.
В Нацкомиссии напомнили, что все решения НКРЭКУ принимаются коллегиально, с предварительным обсуждением, учитывая замечания участников рынка и потребителей.
"Члены НКРЭКУ не должны быть лояльными к любым финансово-промышленным группам, а балансируют интересы производителей, поставщиков и потребителей электрической энергии, в частности в условиях кризиса, вызванного COVID-19, с целью сохранения энергосистемы страны", – подчеркивают в Нацкомисии.
Вместе с тем, учитывая масштабную кампанию по дестабилизации рынка, НКРЭКУ вынесет на следующее заседание проект решения по определению минимальных цен на рынке "на сутки вперед" на уровне 980 грн/МВт в дневной период и 567 грн/МВт в ночное время.
"Такое решение поможет стабилизировать ценовую ситуацию на рынке, если отдельные участники будут продолжать начатую кампанию", – пояснили в Нацкомиссии.
Кроме того, НКРЭКУ в ближайшее время вместе с Антимонопольным комитетом намерена принять меры реагирования в отношении действий участников рынка.
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Как сообщалось, ранее глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что действия генерирующих, поставляющих и промышленных компаний СКМ Рината Ахметова привели к тому, что 25-26 мая базовая цена электроэнергии (Base) на "Рынке на сутки вперед" (РСВ) обвалилась до 800 – 850 грн за кВт-ч, тогда как еще 22 мая этот показатель был на уровне 1200 грн за кВт-ч. В связи с этим депутат обратился в Антимонопольный комитет (АМКУ) и СБУ.
В то же время, по словам собеседника БЦ, присутствовавшего 26 мая на совещании участников энергетического рынка с членами Кабмина под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко обвинил в падении цены руководство Нацкомиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), потребовав его замены.
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У меня вопрос:почему украинцы продолжают платить старую завышенную цену? Ведь всю маржу с этого забирают частные облэнерго и частные ТЕЦ
заменить 22млн автомобилей с дв.вн.сгорания на электромобили
http://http://autoconsulting.ua/article.php?sid=44986 в Европе будут принуждать автовладельцев к переходу на электромобили .
для 22млн электрокаров естесственно потребуется генерация электроэнергии .
22млн электрокаров будут потреблять около ~3,5 -:-4 млрд.кВт•ч в месяц или
более ~40 млрд.кВт•ч в год .
Много это или мало ?
Такое количество электроэнергии могут вырабатывать, например,
одна http://https://www.npp.zp.ua/uk/activities/performance-indicators Запорізька АЕС / Виробничі показники .
или две таких АЭС как http://http://sunpp.mk.ua/uk/activities/production_indicators Южно-Українська АЕС » Виробничі показники .
Поэтому именно эта электрификация автотранспорта там в Европе
и вызванный электрификацией очень прибыльный рынок для дешёвой атомной генерации,
вызывает дикий корупционный свербёжь у мародёров тут в Украине .
Первостепенная актуальная задача мародёров
ограбить государство Украина и завладеть украинскими АЭС .
у ахметки найдётся мульён +1 способ,
один из которых "манипулировать ценой на рынке электроэнергии" .
схематоз ограбления государственных АЭС у Граждан Украины
простой как 7коп :
сначала отключить энергоблоки АЭС ;
после этого у АЭС быстро нарастают долги,
так как радиоактивность постановлением кабмина шмыгаля НЕ-выключается,
поэтому тепловые радиоактивные элементы всё равно требуют обслуживания, замены,
возникают долги перед поставщиками и подрядчиками ;
затем мародёры грабят экономику Украины и украинцев ,
то есть парихватизируют "какбЭ убыточные" АЭС,
которые "сделали" какБЭ убыточными ликвидаторы из кабмине шмыгаль-буславец ;
после ограбления
мародёры начинают гнать прибыльную дешёвую электроэнергию АЭС в Европу ;
украинцам остаются радиоактивные могильники, радиоактивные выбросы,
балансировочные ТЭС с выбросами CO2 ,
тарифы роттердам+ и дорогие тарифы солнце- и ветро- генерации ...
мародёры начинают гнать прибыльную дешёвую электроэнергию АЭС в Европу ;
украинцам остаются радиоактивные могильники, радиоактивные выбросы,
балансировочные ТЭС с выбросами CO2 ,
тарифы роттердам+ и дорогие тарифы на солнце- и ветро- генерацию ...
Окружной суд в США постановил разделить компанию Майкрософт как монополиста на 2 компании. Бил Гейтс сразу на этом потерял 6 млрд долларов(упала цена акций) что в сегодняшних деньгах-около 10 млрод.
Представляете судью украинского даже не высшего суда которая сделает подобное по представлению антимонопольного комитета? Да за 10 млрд у нас покупается не только весь суд оптом но и верховная Рада,и генпрокуратура и полиция и еще останется денег 3 раза поставить любых третьесортных актеров на должность президента страны(и он отработает эти деньги сторицей)