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ДТЭК Ахметова манипулирует ценой на рынке электроэнергии, – НКРЭКУ

ДТЭК Ахметова манипулирует ценой на рынке электроэнергии, – НКРЭКУ

Группа компаний ДТЭК Рината Ахметова манипулирует ценами на оптовом рынке электроэнергии, обвалив цену на рынке "на сутки вперед".

Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает БизнесЦензор.

"В последние дни на биржевом сегменте рынка электроэнергии (рынок "на сутки вперед") наблюдаются беспрецедентные действия, приводящие к обвалу цены электроэнергии. Такое падение цены носит явно искусственный характер, поскольку не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины. НКРЭКУ проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что такой ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК, путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед", – сказано в сообщении.

В то же время в Нацкомиссии отмечают запуск информационной кампании а СМИ по дискредитации действий НКРЭКУ, которые якобы привели к обвалу цены и кризиса в энергетике.

"Четко прослеживается черная пиар-кампания по отдельным членам НКРЭКУ, которая носит откровенно заказной характер, а обвинения, которые выражают отдельные политики и "эксперты" является откровенной клеветой. В частности относительно действий члена НКРЭКУ Д.Коваленка", – отмечается в заявлении.

В Нацкомиссии напомнили, что все решения НКРЭКУ принимаются коллегиально, с предварительным обсуждением, учитывая замечания участников рынка и потребителей.

"Члены НКРЭКУ не должны быть лояльными к любым финансово-промышленным группам, а балансируют интересы производителей, поставщиков и потребителей электрической энергии, в частности в условиях кризиса, вызванного COVID-19, с целью сохранения энергосистемы страны", – подчеркивают в Нацкомисии.

Вместе с тем, учитывая масштабную кампанию по дестабилизации рынка, НКРЭКУ вынесет на следующее заседание проект решения по определению минимальных цен на рынке "на сутки вперед" на уровне 980 грн/МВт в дневной период и 567 грн/МВт в ночное время.

"Такое решение поможет стабилизировать ценовую ситуацию на рынке, если отдельные участники будут продолжать начатую кампанию", – пояснили в Нацкомиссии.

Кроме того, НКРЭКУ в ближайшее время вместе с Антимонопольным комитетом намерена принять меры реагирования в отношении действий участников рынка.

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Как сообщалось, ранее глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что действия генерирующих, поставляющих и промышленных компаний СКМ Рината Ахметова привели к тому, что 25-26 мая базовая цена электроэнергии (Base) на "Рынке на сутки вперед" (РСВ) обвалилась до 800 – 850 грн за кВт-ч, тогда как еще 22 мая этот показатель был на уровне 1200 грн за кВт-ч. В связи с этим депутат обратился в Антимонопольный комитет (АМКУ) и СБУ.

В то же время, по словам собеседника БЦ, присутствовавшего 26 мая на совещании участников энергетического рынка с членами Кабмина под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко обвинил в падении цены руководство Нацкомиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), потребовав его замены.

Автор: 

Ахметов (1606) електроенергія (4220) ДТЕК (1358) НКРЕКП (1439) Електрика (1240)


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Топ коментарі
+7
Мировые цены на уголь упали в 2 раза-до 45 долларов за тонну,цены на газ упали в 3 раза-до 70 долларов за тыс кубов. Электроенергия в украине вырабатывается в основном на АЭС,и ТЕЦ Тец используют только уголь и газ. Логично что с падением цены энергоносителей в 2-3 раза себестоимость электроэнергии тоже должна упасть примерно в 2 раза.
У меня вопрос:почему украинцы продолжают платить старую завышенную цену? Ведь всю маржу с этого забирают частные облэнерго и частные ТЕЦ
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29.05.2020 21:17
+6
Так теперь росийскую электроэнергию не выгодно перепродавать,совсем совесть потеряли,не дают зеле зарабатывать!
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29.05.2020 15:01
+6
То что цена падает хорошо. Для Вас она падает? Вот это плохо. А ещё плохо что одна рыжая "Чучундра" МОНОПОЛИСТ. И если захотел СЕЙЧАС что бы цена упала то завтра ЗАХОЧЕТ что бы поднялась. Вот что очень плохо. В стране РУЧНАЯ ФЕОДАЛЬНО-БАЗАРНАЯ экономика где "за проезд по мосту феодала"надо пошлину заплатить. НИГДЕ нет государственных интересов. Колаборанта,способствовавшего захвату целого региона не только не отстранили от власти,не лишили собственности но и дают МОНОПОЛЬНО влиять на СИСТЕМО образующие области экономики. Вот это плохо. Все кто против Украины должны ВСЕГДА ощущать ПОСЛЕДСТВИЯ от УКРАИНСКОЙ власти. Но украинской власти нет нет и последствий для коллаборанта и предателей. Наоборот, все кто защищал Украину( не языком типа друзей Яценюков) те кто ДОЛЖЕН за свою ПОЗИЦИЮ и ДЕЛА быть власть, тех ( безногих,одноглазых,контуженный,разорванных минами ,лечащихся за свой счёт или на средства граждан) даже на транспорте бесплатно не возят. А "туристы" из "республик" наоборот в управление укробортнпрома. Справедливо ведь? Правда прикольное государство?
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30.05.2020 12:57
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Ціна впала з 1200 до 800.Це ж чудово.В чому зрада?
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29.05.2020 14:45 Відповісти
Так теперь росийскую электроэнергию не выгодно перепродавать,совсем совесть потеряли,не дают зеле зарабатывать!
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29.05.2020 15:01 Відповісти
А Зеля, что торгует российской энергией? Откуда такие данные? Бредятину несете.
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31.05.2020 08:16 Відповісти
как в чем? теперь зебильной власти сложно объяснить "необходимость" повышения цены на э/э... при себестоимости в 0.80 грн кВт
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29.05.2020 15:55 Відповісти
Згідний.Тільки 0.8грн- не собівартість.Це вже з інтересом Ахметова ціна.
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29.05.2020 16:16 Відповісти
Ахметов сам себе цены обвалил...Чет тут мутят в НКРЭКУ...
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29.05.2020 22:02 Відповісти
национализировать все незаконно прихватизированные энергообразующие предприятия у раковой опухоли Украины !!
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29.05.2020 16:14 Відповісти
Если цена упала то радоваться надо. Или члены НКРЭКУ заинтересованы в высоких ценах? Видно уже намутили всяких схем типа покупки дорогой электроэнергии у своих родственников/друзей и низкая цена бьет по их личному карману.
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29.05.2020 16:30 Відповісти
зеленский лошит лохов
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29.05.2020 16:50 Відповісти
арестовать Ахметова!!!
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29.05.2020 18:18 Відповісти
за то что цену уронил на 30%???
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29.05.2020 18:22 Відповісти
Мировые цены на уголь упали в 2 раза-до 45 долларов за тонну,цены на газ упали в 3 раза-до 70 долларов за тыс кубов. Электроенергия в украине вырабатывается в основном на АЭС,и ТЕЦ Тец используют только уголь и газ. Логично что с падением цены энергоносителей в 2-3 раза себестоимость электроэнергии тоже должна упасть примерно в 2 раза.
У меня вопрос:почему украинцы продолжают платить старую завышенную цену? Ведь всю маржу с этого забирают частные облэнерго и частные ТЕЦ
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29.05.2020 21:17 Відповісти
Во-первых это глупый и детский вопрос, т.к. уголь на ТЭЦ закуплен по старым ценам, поэтому цены резко упасть не могут. Во-вторых: Даже если всякие там ахметовы закупят уголь по новой цене, которые в два раза ниже, то холопы будут платить по старым тарифам. На то вы (большая часть населения Украины) и холопы. Не веришь? Достаточно посмотреть на того, кого холопы избрали себе президентом.
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31.05.2020 01:38 Відповісти
Европа поставила себе цель до 2028г
заменить 22млн автомобилей с дв.вн.сгорания на электромобили

http://http://autoconsulting.ua/article.php?sid=44986 в Европе будут принуждать автовладельцев к переходу на электромобили .

для 22млн электрокаров естесственно потребуется генерация электроэнергии .
22млн электрокаров будут потреблять около ~3,5 -:-4 млрд.кВт•ч в месяц или
более ~40 млрд.кВт•ч в год .
Много это или мало ?
Такое количество электроэнергии могут вырабатывать, например,
одна http://https://www.npp.zp.ua/uk/activities/performance-indicators Запорізька АЕС / Виробничі показники .
или две таких АЭС как http://http://sunpp.mk.ua/uk/activities/production_indicators Южно-Українська АЕС » Виробничі показники .

Поэтому именно эта электрификация автотранспорта там в Европе
и вызванный электрификацией очень прибыльный рынок для дешёвой атомной генерации,
вызывает дикий корупционный свербёжь у мародёров тут в Украине .

Первостепенная актуальная задача мародёров
ограбить государство Украина и завладеть украинскими АЭС .
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30.05.2020 11:08 Відповісти
для ограбления украинцев при крышевании презиком-премьером-судами- ...
у ахметки найдётся мульён +1 способ,
один из которых "манипулировать ценой на рынке электроэнергии" .

схематоз ограбления государственных АЭС у Граждан Украины
простой как 7коп :
сначала отключить энергоблоки АЭС ;

после этого у АЭС быстро нарастают долги,
так как радиоактивность постановлением кабмина шмыгаля НЕ-выключается,
поэтому тепловые радиоактивные элементы всё равно требуют обслуживания, замены,
возникают долги перед поставщиками и подрядчиками ;

затем мародёры грабят экономику Украины и украинцев ,
то есть парихватизируют "какбЭ убыточные" АЭС,
которые "сделали" какБЭ убыточными ликвидаторы из кабмине шмыгаль-буславец ;

после ограбления
мародёры начинают гнать прибыльную дешёвую электроэнергию АЭС в Европу ;

украинцам остаются радиоактивные могильники, радиоактивные выбросы,
балансировочные ТЭС с выбросами CO2 ,
тарифы роттердам+ и дорогие тарифы солнце- и ветро- генерации ...
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30.05.2020 11:28 Відповісти
после ограбления, когда грабители-мародёры завладеют АЭС-ми,
мародёры начинают гнать прибыльную дешёвую электроэнергию АЭС в Европу ;

украинцам остаются радиоактивные могильники, радиоактивные выбросы,
балансировочные ТЭС с выбросами CO2 ,
тарифы роттердам+ и дорогие тарифы на солнце- и ветро- генерацию ...
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30.05.2020 11:31 Відповісти
То что цена падает хорошо. Для Вас она падает? Вот это плохо. А ещё плохо что одна рыжая "Чучундра" МОНОПОЛИСТ. И если захотел СЕЙЧАС что бы цена упала то завтра ЗАХОЧЕТ что бы поднялась. Вот что очень плохо. В стране РУЧНАЯ ФЕОДАЛЬНО-БАЗАРНАЯ экономика где "за проезд по мосту феодала"надо пошлину заплатить. НИГДЕ нет государственных интересов. Колаборанта,способствовавшего захвату целого региона не только не отстранили от власти,не лишили собственности но и дают МОНОПОЛЬНО влиять на СИСТЕМО образующие области экономики. Вот это плохо. Все кто против Украины должны ВСЕГДА ощущать ПОСЛЕДСТВИЯ от УКРАИНСКОЙ власти. Но украинской власти нет нет и последствий для коллаборанта и предателей. Наоборот, все кто защищал Украину( не языком типа друзей Яценюков) те кто ДОЛЖЕН за свою ПОЗИЦИЮ и ДЕЛА быть власть, тех ( безногих,одноглазых,контуженный,разорванных минами ,лечащихся за свой счёт или на средства граждан) даже на транспорте бесплатно не возят. А "туристы" из "республик" наоборот в управление укробортнпрома. Справедливо ведь? Правда прикольное государство?
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30.05.2020 12:57 Відповісти
А о чем молчит как рыба об лед антимонопольный комитет?
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30.05.2020 16:18 Відповісти
Вы что смеетессь. В Украине нет судов,АМКУ и НКРЕ тоже нет. ведь если перечисленные организации работают только на заказ то фактически их не существует. При олигархической экономике вышеперечисленные структуры физически не могут существовать.
Окружной суд в США постановил разделить компанию Майкрософт как монополиста на 2 компании. Бил Гейтс сразу на этом потерял 6 млрд долларов(упала цена акций) что в сегодняшних деньгах-около 10 млрод.
Представляете судью украинского даже не высшего суда которая сделает подобное по представлению антимонопольного комитета? Да за 10 млрд у нас покупается не только весь суд оптом но и верховная Рада,и генпрокуратура и полиция и еще останется денег 3 раза поставить любых третьесортных актеров на должность президента страны(и он отработает эти деньги сторицей)
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30.05.2020 17:47 Відповісти
Да здесь не до смеха,здесь плакать хочется,тем более что выше Вами перечисленные только и ожидают кто бы их подороже купил.
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30.05.2020 17:51 Відповісти
Отменив антиконституционные (ст13) "рознично-рыночные" законы в энергетике 2018г,разогнав ссаными тряпками "регуляторов" -АО,ООО и пр "Рога с копытами", забрав у "альтернативно-зеленых" негодяев 60 млрд.грн и передав их тем хозяевам- же атомщикам, а "зеленых" поставить в равные конкурентные условия с традиционными энергетиками(о которых и должно заботиться НКРЕКП),лишив "зеленых" всяческой господдержки -все станет с головы на ноги. Т.е возврат госрегулирования балансов до положения 2018г вернет здравый смысл в отрасль и даст ей импульс развития.В противном случае присосавшиеся паразиты АО,ООО и "альтернативно-зеленые" нетрадиционные выродки угробят отрасль-основу экономики.Всем добра.
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30.05.2020 22:52 Відповісти
"ДТЭК Ахметова манипулирует ценой на рынке электроэнергии, - НКРЭКУ" - сейчас в Украине постреливают. Если шальная пуля прилетит Ахметову в лоб, цена на электроэнергию поднимется или упадёт?
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31.05.2020 08:53 Відповісти
Так как Ахметов -манипулятор , все равно будем у кацапов дорогую покупать.
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31.05.2020 09:48 Відповісти

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