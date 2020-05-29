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Еврокомиссия выделила Украине 500 миллионов евро (обновлено)

Еврокомиссия выделила Украине 500 миллионов евро (обновлено)

Европейская комиссия выделила Украине второй и последний транш 4-й программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Марта Вечорек, передает БизнесЦензор ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Комиссия от имени ЕС одобрила выделение 500 млн евро кредита Украине как часть четвертой программы макрофинансовой помощи", – объявила спикер ЕК.

Она отметила, что с учетом этой выплаты ЕС предоставил Украине 3,8 млрд евро в виде займов макрофинансовой помощи (МФП) с 2014 года. Это самая большая сумма МФП, которую ЕС выделил какой-либо одной стране-партнеру.

В свою очередь президент Владимир Зеленский приветствовал решение ЕС выделить очередной транш макрофинансовой помощи Украине.

"Благодарен ЕС и (президенту Европейской комиссии, – ред.) Урсуле фон дер Ляйен за решение выделить Украине второй транш 4-й программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро, о чем говорили на прошлой неделе. Своевременная поддержка от наших европейских друзей для сохранения стабильности украинской экономики во время COVID19", –написал Зеленский в Twitter.

Как сообщалось, этот транш помощи от ЕС Украина пыталась получить с начала 2019 года.

Напомним, представители Украины и ЕС в сентябре 2018 года подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на 1 млрд евро и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в 1 млрд евроразделена на два равных транша.

Первый транш объемом 500 млн евро Европейская комиссия перечислила Украине в декабре 2018 года.

Перед этим третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.

Украина не выполнила четыре требования, в частности, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Єврокомісія (1081) допомога (1520) транш (272)


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Топ коментарі
+2
В жопу засуньте свои выделения. Во первых ето не помощь а КРЕДИТ. Во вторых выделили копейки чтобы забрать миллиарды с помощью Ахметова.
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29.05.2020 14:57
+1
Никому не приходило в голову почему Украине каждый год выделяют миллиарды долларов а украинский народ все беднее и беднее? Может дело не в кредитах, а в ворах которые сидят при власти в Украине.
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29.05.2020 14:59
+1
зеленский себе тоже мерина купит, как у Ярмака ....
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30.05.2020 09:40
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В жопу засуньте свои выделения. Во первых ето не помощь а КРЕДИТ. Во вторых выделили копейки чтобы забрать миллиарды с помощью Ахметова.
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29.05.2020 14:57 Відповісти
Ну с их то точки зрения всё отлично. Дали клиенту в кредит (тупо напечатали в компе 500млн). Через несколько месяцев уже вполне реальные деньги вернулись в их же банки.
При этом клиент должен кредит и проценты. Весьма непросто отказаться от такого бизнеса.
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30.05.2020 11:08 Відповісти
Никому не приходило в голову почему Украине каждый год выделяют миллиарды долларов а украинский народ все беднее и беднее? Может дело не в кредитах, а в ворах которые сидят при власти в Украине.
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29.05.2020 14:59 Відповісти
!!!
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29.05.2020 16:22 Відповісти
зеленский себе тоже мерина купит, как у Ярмака ....
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30.05.2020 09:40 Відповісти
род какой процент
выделили ,,помощь ,,
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30.05.2020 11:15 Відповісти
ставки по долларовых вкладах
до 2% процентов
взяли ,,помощь,, в кредит под 3%
а может занять у народа под 3%
/заставой чтобы не кинули земля гос собственности /
или на ней решили ,,нажиться ,,
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30.05.2020 17:24 Відповісти
Кредиты - это помощь?теперь понятно почему у нас инвестор в российскую экономику - супер патриот Украины,а падение биржевых цен на газ - это работа зелькиного правительства.
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31.05.2020 09:41 Відповісти
Кстати, шото зелебени насчет транша МВФ опять приуныли.
Май закончился, а денюжки все нет. Наверное теперь уже в следующем мае...
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01.06.2020 00:14 Відповісти

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