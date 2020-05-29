Еврокомиссия выделила Украине 500 миллионов евро (обновлено)

Европейская комиссия выделила Украине второй и последний транш 4-й программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Марта Вечорек, передает БизнесЦензор ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Комиссия от имени ЕС одобрила выделение 500 млн евро кредита Украине как часть четвертой программы макрофинансовой помощи", – объявила спикер ЕК.

Она отметила, что с учетом этой выплаты ЕС предоставил Украине 3,8 млрд евро в виде займов макрофинансовой помощи (МФП) с 2014 года. Это самая большая сумма МФП, которую ЕС выделил какой-либо одной стране-партнеру.

В свою очередь президент Владимир Зеленский приветствовал решение ЕС выделить очередной транш макрофинансовой помощи Украине.

"Благодарен ЕС и (президенту Европейской комиссии, – ред.) Урсуле фон дер Ляйен за решение выделить Украине второй транш 4-й программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро, о чем говорили на прошлой неделе. Своевременная поддержка от наших европейских друзей для сохранения стабильности украинской экономики во время COVID19", –написал Зеленский в Twitter.

Как сообщалось, этот транш помощи от ЕС Украина пыталась получить с начала 2019 года.

Напомним, представители Украины и ЕС в сентябре 2018 года подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на 1 млрд евро и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в 1 млрд евроразделена на два равных транша.

Первый транш объемом 500 млн евро Европейская комиссия перечислила Украине в декабре 2018 года.

Перед этим третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.

Украина не выполнила четыре требования, в частности, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.