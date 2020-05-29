Долги по зарплате перед медиками за время карантина выросли на 54%, – YouControl

Согласно данным реестра Госслужбы по вопросам труда, на 10 марта долг по зарплатам перед медиками составил почти 15 млн грн, при этом данные от 18 мая свидетельствуют о его росте на 54% за время карантина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу YouControl сообщает БизнесЦензор.

Наибольший прирост задолженности наблюдается в следующих областях: Львовская (долг увеличился на 6,33 млн грн), Тернопольская (на 1,79 млн грн), Сумская (на 390 тысяч грн) и Киевская область (на 720 тысяч грн).

Среди лидеров антирейтинга долгов заметны те области Украины, где эпидемия коронавирусной инфекции распространилась быстрее. Данные из реестра Госслужбы свидетельствуют, что наибольшая доля долга приходится на учреждения с основным КВЭД "Деятельность лечебных учреждений" и составляет более 60% общего долга по медикам.

Согласно информации Национальной службы здоровья Украины, за период с 1 марта до 21 мая служба выплатила медицинским учреждениям первичной медицинской помощи 4,43 млрд грн, специализированным учреждениям и учреждениям экстренной помощи – 9,68 млрд грн, а за оказание помощи пациентам с коронавирусом – 247,94 млн грн.

YouControl проверил наличие задолженностей в реестре Госслужбы по вопросам труда и обнаружил, что учреждения, которые имели долг на 18 мая, на 25 мая сократили его суммарно лишь на 10%.

Задолженность перед медиками составляет менее 1% от общей суммы долга по зарплатам всех отраслей. С 2017 до 2019 года долги по выплате заработной платы в Украине увеличились на 662 млн грн, или на 25% до 2,55 млрд грн.

Большая часть задолженности в перерабатывающей промышленности на предприятиях, производящих электрооборудование, включая корабли, воздушные и космические аппараты, военную технику, оружие и железнодорожные локомотивы.

Одну из самых печальных тенденций в накоплении долгов показали сферы туризма и питания. За время карантина, а именно с 10 марта до 18 мая, задолженность по зарплатам выросла в шесть раз - с 263 тыс. грн до 1,72 млн грн.

Сфера искусства, спорта и досуга показала позитивную динамику сокращения долга по зарплате в этот период. В мае он уменьшился до 27,5 тыс. грн, когда в марте составил почти 120 тыс. грн.