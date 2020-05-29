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Нацбанк введет процентный своп с банками для запуска долгосрочного кредитования

Нацбанк введет процентный своп с банками для запуска долгосрочного кредитования

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил Положение о проведении операций своп процентной ставки на межбанковском рынке, которое вводит новый инструмент, призванный оживить долгосрочное банковское кредитование.

Общие условия проведения операций своп процентной ставки одобрены постановлением правления НБУ №67 от 28 мая и вступят в силу 30 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ожидается, что запуск процентного свопа снизит процентные риски банков и будет стимулировать кредитование.

Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона – плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей.

"Таким образом, банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании. Они привлекают депозиты на достаточно короткий срок по сравнению с длительным сроком кредитов, поэтому рискуют из-за вероятности изменения стоимости привлечений. Речь идет о том, что ставка по депозитам практически всегда меняется и может возрасти, а для заемщика она фиксированная. Своп устраняет этот риск", – пояснили в НБУ.

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Со своей стороны благодаря таким операциям Национальный банк может усилить действенность монетарной трансмиссии.

"Процентные ставки в экономике будут гибко реагировать на монетарные решение Национального банка и изменения в стоимости ресурсов на межбанковском кредитном рынке. Таким образом, введение процентного свопа будет не только стимулировать развертывания кредитных программ для бизнеса и населения, но и будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок в экономике", – отмечают в НБУ.

В Нацбанке ожидают, что новый инструмент станет доступным ориентировочно во второй половине июня после полной готовности технического функционала и депозитарной системы к проведению таких операций.

Национальный банк будет проводить операции своп процентной ставки путем количественного или ценового аукциона через торговые системы Bloomberg, Refinitiv или любые другие современные программно-технические комплексы, имеющие необходимый функционал.

Участие в аукционах смогут брать банки, которые предварительно заключили с Национальным банком соответствующий генеральный договор и сформировали необходимый гарантийный фонд. Он может состоять из облигаций внутреннего государственного займа или национальной или иностранной валюты, размещенной на счетах Национального банка без уплаты процентов.

Конкретные параметры проведения таких операций, а именно их периодичность, сроки, предельные ставки, объемы и другие будут утверждаться отдельным решением правлением Национального банка после рассмотрения этого вопроса Комитетом по монетарной политике.

Автор: 

банки (6940) кредит (3267) НБУ (9237)


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А где хотя бы одна цифра?
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29.05.2020 16:04 Відповісти
то що, довгострокові будуть під 1- 1.5 % річних....
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29.05.2020 19:54 Відповісти
Щаз
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30.05.2020 01:48 Відповісти
Банки не довіряють теперішній владі. Коли був оголошений карантин, то банки перестали давати кредити під бізнес-план. Під депозит - будь-ласка. Під нову техніку - та раді бога. Лише сплати відсотків двадцять та застрахуй. А це вже коли сидиш на нулі то матимеш дулю, а не кредит. Добре нова техніка(обладнання) вже є, але якщо ціна його замала, то теж не отримаєш. Під заставу нерухомості - лише половину від оціночної суми і від певного мінімуму, велиличина якого повністю позбавляє кредитування сільського жителя. Бо хата в селі зараз не ціниться. Можна купити дорого (10 тис) але продаси втричі дешевше.
Що цінне є в селянина? - Це його пай. але банк пай в заставу не бере і продати зараз пай не можливо. Дивно б здавалося: поки був мораторій - можна було б дарувати чи на 50 років за гроші наперед. А зараз вже ніхто на таке не йде, бо теперішня влада постаралася.
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31.05.2020 13:30 Відповісти
В Україні завершується перехід до неоколоніалізму основними ознаками якого є наддорогі кредити і найдешевша робоча сила. Як тільки Ви звертаєтесь до банків за кредитом Ви перестаєте бути вільною людиною і стаєте лохом.
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31.05.2020 16:38 Відповісти

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