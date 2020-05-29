В сети "Vodafone Украина" произошел сбой
В сети мобильного оператора Vodafone Украина возникли технические проблемы, в результате чего абонентам могут быть недоступна голосовая связь.
Об этом со ссылкой на Facebook Vodafone Украина сообщает БизнесЦензор.
"Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. У нас непредсказуемые технические проблемы, но мы уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в обычном режиме", - сообщает компания.
Оператор просит абонентов пользоваться мессенджерами и другими средствами связи.
Как сообщал БизнесЦензор, сегодня технические сбои прошли также в сети оператора фиксированной телефонной связи "Укртелеком".
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