Для завершения построенных к Евро-2012 объектов нужно еще 900 миллионов

Для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов, которые строились для проведения Чемпионата Европы по футболу в 2012 году необходимо выделить еще 902 млн грн.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил в ходе совещания по решению проблемных вопросов по итогам подготовки к проведению Евро-2012, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам министра, речь идет о 5 объектах, которые могут быть дофинансированных и полностью введены в эксплуатацию: Харьковский и Львовские аэропорты, НСК "Олимпийский", Арена "Львов" и стадион "Скиф".

"Прогнозный объем финансирования для завершения строительства вышеуказанных объектов и ввода их в эксплуатацию, в рамках выполнения определенных порядком мероприятий, составляет 902 млн грн, из которых 583,04 млн грн является предметом рассмотрения судебными инстанциями согласно сведениям Единого государственного реестра судебных решений", – сообщил Немчинов.

Министр заверил, что перед выделением средств предполагается проведение специального строительно-технического аудита, по итогам которого можно будет оценить реальную стоимость работ для дофинансирования.

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"Само финансирование будет происходить за счет средств, которые уже находятся на счетах Государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов", – отметил Немчинов.

Министр уточнил, что, например, в разрезе НСК "Олимпийский" нужно заврешить несколько конкретных точек: сам стадион, кассовый павильон, зона гостеприимства и электроподстанция. После доработки с Министерством финансов Украины на следующей неделе начнется процесс согласования постановления, которое позволит реализовать дофинансирование объектов Евро-2012.