Volkswagen инвестирует более 2 миллиардов евро в китайские электромобили

Volkswagen объявила сразу о двух инвестициях в китайские компании, занимающиеся производством электромобилей и комплектующих для них.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

VW инвестирует 1,1 млрд евро в производителя электромобилей Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC Motors) в обмен на 50-процентную долю в компании.

Немецкий автопроизводитель вместе с JAC Motors уже владеет совместным предприятием JAC Volkswagen, теперь доля VW в СП повышается до 75%.

Кроме того, VW за 1,1 млрд евро купит 26,5% акций производителя аккумуляторов для электромобилей Gotion High-Tech и станет его крупнейшим акционером.

VW планирует к 2025 году довести производство электромобилей в Китае до 1,5 млн в год. К этому же времени JAC Volkswagen должна представить пять новых моделей электромобилей, а к 2029 году СП планирует производить 400 тыс. электромобилей в год.

VW и в целом активно инвестирует электромобили — в ноябре прошлого года компания представила план вложить 60 млрд евро в разработку электромобилей и цифровых технологий, а в октябре объявила о создании компании по разработке беспилотных автомобилей.