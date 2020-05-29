Украина погасила второй выпуск еврооблигаций под гарантии США на $1 миллиард
Вчера, 28 мая, Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $ 1 млрд.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщает БизнесЦензор.
"Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью $1 млрд был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год", – сообщает министерство.
Как отмечают в Минфине, это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года. Погашение ОВГЗ, выпущенных в 2016 году, будет осуществлено Минфином в сентябре 2021 года.
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