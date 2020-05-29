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Украина погасила второй выпуск еврооблигаций под гарантии США на $1 миллиард

Украина погасила второй выпуск еврооблигаций под гарантии США на $1 миллиард

Вчера, 28 мая, Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $ 1 млрд.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщает БизнесЦензор.

"Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью $1 млрд был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год", – сообщает министерство.

Как отмечают в Минфине, это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года. Погашение ОВГЗ, выпущенных в 2016 году, будет осуществлено Минфином в сентябре 2021 года.

Мінфін (2917) ОВДП (807) облігації (1462)


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беруть в БОРГИ щоб платити по БОРГОВИМ % - Країна з великим майбутнім ...- а олігархат, та корумповане чиновництво процвітає....
Голосуйте за "Слуг" та Популістів і дальше...
Віват Державі...
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29.05.2020 19:57 Відповісти
Там в 15 году был сильнейший кризис связанный с войной. Кредит взяли под меньше2% годовых-это шара, А вот почему сейчас Зеленский берет внутренний займ под 10% годовых!!! при том что курс доллара стабильный и придется выплатить эти реальные10%+тело кредита-это видно от большого ума"крепкого хозяйственника и успешного бизнесмена "Зеленского? Вынужденные кредиты 15 года брались в условиях падающей экономики и активного военного конфликта. Зеленский получил растущую экономику и замороженный конфликт но при этом начал брать кредиты под конский процент
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29.05.2020 21:43 Відповісти
зЄбілів це не бЄмбае - але це поки що...
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30.05.2020 18:58 Відповісти
Давай голосанем за шокорыгоолигарха, он же в вышиванке ходит, зачетный
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29.05.2020 22:04 Відповісти
стакан наполовину наповнений- чи пустий...- от що я оцінюю... Сьогодні і Ісус Христос прийди - завтра у цього полетять каменюки.... Спитай себе- що ти зробив...
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30.05.2020 18:59 Відповісти

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